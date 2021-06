Sherlock Holmes: Chapter One dévoile ses déguisements en vidéo

Présent lors de l’E3 2021 grâce à l’IGN Expo, Sherlock Holmes: Chapter One n’a pas tardé à refaire parler de lui. Cette fois-ci, le titre de Frogwares revient avec une nouvelle vidéo, qui s’attarde sur la capacité de Sherlock à s’infiltrer n’importe où grâce à sa garde-robe immense.

Sherlock, roi du carnaval

Pour mener l’enquête au sein de l’île, Sherlock devra donc se déguiser pour mieux s’intégrer dans certains milieux, même si l’on voit ici que cela passe par des costumes loufoques.

Le jeu ne guidera pas le joueur dans les déguisements à porter, et c’est en cherchant des indices et en tirant des conclusions logiques qu’il sera possible de s’infiltrer, tout en faisant attention à ne pas se tromper.

Sherlock Holmes: Chapter One devrait sortir cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.