Sherlock Holmes: Chapter One présente un nouveau trailer

Sherlock Holmes: Chapter One aime visiblement faire un tour du côté de chez IGN, puisque le titre avait déjà dévoilé son gameplay là-bas. Le titre profite cette fois-ci de l’IGN Summer of Gaming pour se dévoiler un peu plus, avec un nouveau trailer en CGI qui pose l’ambiance de cette aventure.

Une cinématique de présentation

Pas de gameplay ici, mais un nouvel aperçu du look et du caractère de ce jeune Sherlock, qui sera tourmenté par ses vieux démons alors qu’il tente de résoudre le mystère autour de la mort de sa mère. On peut voir que le personnage de John sera à ses côtés, et on ne sait pas encore quel rôle viendra jouer ce fantôme.

Sherlock Holmes: Chapter One devrait sortir cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.