Sherlock Holmes: Chapter One présente son trailer de lancement

C’est presque le grand jour pour Frogwares, qui s’apprête à nous faire découvrir un Sherlock Holmes bien différent dans Sherlock Holmes: Chapter One. Après avoir repoussé sa sortie sur PS4 et Xbox One, le jeu est enfin prêt pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, et nous le fait savoir avec son trailer de lancement.

L’enquête commence

Le jeune Sherlock devra ici faire face à une organisation étrange au sein de l’île sur laquelle il a grandi, tandis qu’il tentera de comprendre le mystère entourant la mort de sa mère, aidé par un John fantomatique qui n’est pas Watson. Entre complots, bagarres, enquêtes et trahisons, le tout dans un monde ouvert, le titre promet de réinventer la formule des jeux Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes: Chapter One sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 16 novembre, puis plus tard sur PS4 et Xbox One.