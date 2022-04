Sherlock Holmes: Chapter One date sa version PS4, mais reporte indéfiniment la version Xbox One

Lors de sa sortie en fin d’année dernière, Sherlock Holmes: Chapter One avait choisi de débarquer uniquement sur les plateformes de nouvelle génération et sur PC. Frogwares avait alors indiqué que les versions PS4 et Xbox One n’étaient pas encore optimisées, mais qu’elles seraient prêtes pour le premier trimestre 2022. Après des semaines sans nouvelles, le studio donne enfin quelques éclaircissements, avec des précisions sur ces versions.

Une guerre qui touche particulièrement le studio

Tout d’abord la bonne nouvelle : Sherlock Holmes: Chapter One sortira bien sur PS4 le 28 avril prochain. Plus qu’une semaine avant de retrouver ce jeune Sherlock sur la console de Sony donc, mais il n’en sera pas de même pour la version Xbox One, qui a été annulée, plus ou moins.

Si l’annonce a sans doute de quoi en contrarier certains, il faut aussi comprendre le studio. Frogwares est touché de plein fouet par la guerre en Ukraine puisque le siège social de l’entreprise est basé à Kyiv. Le studio explique alors que pour le moment, la version Xbox One est annulée jusqu’à nouvel ordre (rapporté par Gematsu) :

« Dire que la guerre a eu un impact sur nous est probablement l’euphémisme de la décennie. En gardant notre situation personnelle et mentale en dehors de cela, la guerre nous a lourdement impactés du point de vue de la production. D’où nous en sommes actuellement, avec les ressources et la main-d’œuvre dont nous disposons, nous pouvons sortir la version PlayStation 4 de Sherlock Holmes : Chapitre Un le 28 avril. Cependant, nous devons reporter la version Xbox One. »

On adresse évidemment nos meilleures pensées aux équipes, qui vivent un moment très difficile.