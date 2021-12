Les version PS4 et Xbox One de Sherlock Holmes: Chapter One arriveront au premier trimestre 2022

Sherlock Holmes: Chapter One est déjà sorti sur PC ainsi que sur les consoles de nouvelle génération, mais pour maintenir cette sortie fin 2021, Frogwares a du faire une croix sur la sortie en simultanée des versions current-gen sur PS4 et Xbox One. Le studio avait déjà annoncé que ces versions ne seraient « pas trop » en retard, et on a aujourd’hui un peu plus de précisions.

Pas de date précise, mais une indication

Important info regarding the PS4 and Xbox One versions. pic.twitter.com/QWco7B1uD2 — Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) December 7, 2021

Dans un nouveau tweet, le studio précise alors un peu plus la période de sortie des versions PS4 et Xbox One du jeu :

« Le jeu arrive toujours bien sur PS4 et Xbox One. Soyez assurés que l’équipe fait de bons progrès et que pour le moment, nous visons une sortie durant le premier trimestre sur PS4 et Xbox One. »

Le reste du message du studio nous rappelle que ce choix a été pris afin de soigner ces versions, pour donner le temps nécessaire à l’équipe de peaufiner tous les détails sur ces plateformes.

Sherlock Holmes: Chapter One est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.