Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles

« Mario débarque sur PlayStation, c’est l’apocalypse »

À l’heure où les exclusivités commencent peu à peu à devenir de l’histoire ancienne malgré un Nintendo qui tient le cap (et Sony dans une moindre mesure), Shawn Layden a un avis bien tranché sur la situation. Lors d’une interview chez Pause for Thought (retranscrite par PushSquare), l’ex-cadre de PlayStation est revenu sur l’importance des jeux exclusifs pour une console, qui peuvent mieux exploiter les machines :

« Les exclusivités de qualité sont extrêmement précieuses pour une marque. Si Mario débarque sur PlayStation, c’est l’apocalypse, non ? Chats et chiens vivant en cohabitation. Idem pour Nathan Drake et Uncharted [sur une console Nintendo]. Je pense que les exclusivités font briller la plateforme. Lorsque vous développez pour plusieurs plateformes, vous devez adapter au plus petit dénominateur commun. Mais si vous optez pour des exclusivités, vous pouvez exploiter chaque levier d’une plateforme au maximum. »

Il reconnait néanmoins que les jeux multijoueur se doivent certainement d’être multiplateforme aujourd’hui, surtout pour les free-to-play. Ce n’est de toute façon pas demain que Mario ira passer une tête sur PlayStation 5, alors « l’apocalypse » n’est pas pour tout de suite.