Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles
Le marché a bien changé cette année, surtout avec le virage multiplateforme de Xbox. Les éditeurs commencent eux aussi à s’écarter du modèle de l’exclusivité, à l’image de Square Enix, dans un monde où le PC (et plus particulièrement Steam) est devenu trop important. Même PlayStation est prêt à publier quelques jeux chez la concurrence, comme Helldivers II et Marathon, comprenant bien que les jeux service se doivent d’avoir l’audience la plus large possible. Un nouveau monde que commente Shawn Layden, ancien président des PlayStation Studios, qui trouve que les exclusivités ont malgré tout encore une place aujourd’hui.
« Mario débarque sur PlayStation, c’est l’apocalypse »
À l’heure où les exclusivités commencent peu à peu à devenir de l’histoire ancienne malgré un Nintendo qui tient le cap (et Sony dans une moindre mesure), Shawn Layden a un avis bien tranché sur la situation. Lors d’une interview chez Pause for Thought (retranscrite par PushSquare), l’ex-cadre de PlayStation est revenu sur l’importance des jeux exclusifs pour une console, qui peuvent mieux exploiter les machines :
« Les exclusivités de qualité sont extrêmement précieuses pour une marque. Si Mario débarque sur PlayStation, c’est l’apocalypse, non ? Chats et chiens vivant en cohabitation. Idem pour Nathan Drake et Uncharted [sur une console Nintendo]. Je pense que les exclusivités font briller la plateforme. Lorsque vous développez pour plusieurs plateformes, vous devez adapter au plus petit dénominateur commun. Mais si vous optez pour des exclusivités, vous pouvez exploiter chaque levier d’une plateforme au maximum. »
Il reconnait néanmoins que les jeux multijoueur se doivent certainement d’être multiplateforme aujourd’hui, surtout pour les free-to-play. Ce n’est de toute façon pas demain que Mario ira passer une tête sur PlayStation 5, alors « l’apocalypse » n’est pas pour tout de suite.
