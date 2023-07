Shangri-La Frontier : Le manga va être adapté en jeu grâce à Netmarble

Netmarble a visiblement senti un filon en allant dénicher des adaptations de mangas ou de manhwa ici et là. Le studio sud-coréen prépare déjà l’ambitieux The Seven Deadly Sins: Origin qui reprendra la formule Genshin Impact, tandis qu’un jeu Solo Leveling est lui aussi en préparation. On peut désormais compter une œuvre populaire en plus dans l’escarcelle de Netmarble, qui annonce aujourd’hui travailler sur un jeu Shangri-La Frontier.