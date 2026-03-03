Starters Pokémon Vents et Vagues : Présentation de Broussatif, Caloulou et Ogéko

Quels sont les starters de Pokémon Vents & Vagues ?

Comme la coutume le veut, trois Pokémon seront proposés au départ de votre nouvelle aventure. Pour cette dixième génération, on nous proposera un sorte de poussin, une créature marine avec un gecko ainsi qu’un chien. Oui, pour la première fois en trente ans, un chien sera proposé en starter. On revient d’ailleurs à la traditionnelle trinité Plante – Feu – Eau. Voici les trois starters de Pokémon Vents & Vagues.

Broussatif

Broussatif (en anglais « Browt ») est le Pokémon de type plante, qui ressemble à un poussin. Beaucoup ont d’ailleurs fait un rapprochement au design des Angry Birds.

Descriptif : Il passe son temps à courir avec vigueur tout en utilisant les feuilles sur son front pour effectuer une photosynthèse. Il déborde d’énergie, mais il est aussi très maladroit.

: Il passe son temps à courir avec vigueur tout en utilisant les feuilles sur son front pour effectuer une photosynthèse. Il déborde d’énergie, mais il est aussi très maladroit. Catégorie : Pokémon Poussin Pois

: Pokémon Poussin Pois Type : Plante

: Plante Taille : 30 centimètres

: 30 centimètres Poids : 3,5kg

: 3,5kg Talent : Engrais

Caloulou

Caloulou (« Pombon » en anglais) est la créature de type feu. Malgré la popularité de son animal, c’est donc la première fois qu’un chien est proposé en starter. Il s’inspire d’une variété de Spitz, plus précisément, un Loulou de Poméranie.

Descriptif : La lueur qui émane de sa gorge est due l’organe thermique contenu dans ses poumons. C’est un Pokémon crédule et amical.

: La lueur qui émane de sa gorge est due l’organe thermique contenu dans ses poumons. C’est un Pokémon crédule et amical. Catégorie : Pokémon Chiot

: Pokémon Chiot Type : Feu

: Feu Taille : 40 centimètres

: 40 centimètres Poids : 6,7kg

: 6,7kg Talent : Brasier

Ogéko

Enfin, Ogéko (en anglais « Gecqua ») est un gecko de type eau, présenté comme vif et intelligent.

Descriptif : Avec sa queue, Ogéko lance des perles d’eau qui rebondissent comme des ballons. C’est un Pokémon très intelligent qui se déplace avec ruse tout en prenant de grands airs.

: Avec sa queue, Ogéko lance des perles d’eau qui rebondissent comme des ballons. C’est un Pokémon très intelligent qui se déplace avec ruse tout en prenant de grands airs. Catégorie : Pokémon Aquagecko

: Pokémon Aquagecko Type : Eau

: Eau Taille : 30 centimètres

: 30 centimètres Poids : 4,3kg

: 4,3kg Talent : Torrent

Comment se prononce le Pokémon « Ogéko » ?

En français, avec l’écriture « g » et « é », on serait tenté de sortir le son « j ». Et pourtant, Ogéko se prononce bien avec la prononciation « /g/ » (O-Gué-Ko), du fait qu’il représente un… Gecko. Oui, la question peut paraître bête mais on ne doute pas que certaines personnes se la poseront.

Et vous, quel est votre starter préféré ? A noter que pour l’instant, nous n’avons aucun indice sur leurs évolutions et leurs formes finales. Pokémon Vents et Pokémon Vagues sortiront tous les deux courant 2027 sans plus de précision sur la date de sortie. Ils seront exclusifs à la Nintendo Switch 2.