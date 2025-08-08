Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sur PS5 – Notre avis sur la version améliorée du jeu multi-récompensé de Ninja Theory

Note : Nous avons reçu une copie numérique de Senu’a Saga: Hellblade II Enhanced (en version Standard) pour PlayStation 5 de la part de l’éditeur, Xbox. Une édition Deluxe vendue 69,99 € permet de bénéficier d’une version améliorée de Hellblade: Senua’s Sacrifice sur PlayStation 5. Captures effectuées sur PlayStation 5 Pro essentiellement sur les trois premiers chapitres pour éviter les spoilers narratifs.

Avant de parler des spécificités de cette nouvelle version qualifiée de Enhanced, revenons sur ce qu’est Senua’s Saga: Hellblade II. Au Xe siècle, Senua est une jeune femme endeuillée par la disparition de son cher et tendre dans d’atroces circonstances relatées au fil du premier opus. Ayant échoué à le ramener d’entre les morts à la fin de Hellblade: Senua’s Sacrifice et sombrant peu à peu dans une folie psychotique se qualifiant par des voix intarissables, la jeune femme semble avoir accepté la situation et se lance un nouveau défi : que jamais plus aucun esclave ne subisse ce qu’elle et son mari ont pu subir par le passé.

En tenant cet objectif en boussole durant les quelques heures qu’il vous faudra pour terminer l’aventure de cette suite, Senua va faire la rencontre de plusieurs personnages venant changer la manière de narrer une histoire aussi psychologique que visuellement bluffante. Des personnages secondaires qui l’accompagneront au fil des six chapitres composant ce nouvel opus et qui viendront ponctuer les rares moments où les Furies, les voix intérieures de Senua, la laisseront tranquille avec ses remords, ses tiraillements, ses peines, mais aussi ses espoirs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la globalité de l’expérience, l’évolution du traitement de la psychose, les qualités narratives, mais aussi ludiques du jeu, nous vous conseillons de lire notre test complet publié l’an dernier à l’occasion de sa sortie dans le Game Pass, PC et consoles Xbox. Nous ne reprendrons pas tous les points positifs et négatifs du jeu dans la suite de cet avis, qui se concentrera essentiellement sur les nouveautés apportées par cette version Enhanced et par le portage sur PlayStation 5. Notez en aparté que les joueurs et joueuses sur PlayStation 5 recevront la bande originale de Senua’s Saga: Hellblade II en cas de précommande.

Une Performance non négligeable

L’une des critiques les plus sévères à l’encontre de Senua’s Saga: Hellblade II lors de sa sortie initiale concernait le choix, fièrement assuré par les développeurs, de conserver un framerate bloqué à 30 images par secondes, de manière à proposer une expérience semblable à un projet cinématographique. Largement critiquées à l’époque malgré un rythme très posé et finalement assez adapté pour le style de jeu qu’est Hellblade II, les équipes de Ninja Theory ont fini par écouter les joueurs et joueuses et proposent, avec l’arrivée de cette version Enhanced, la possibilité de passer en mode Performances capé à 60 images par seconde.

Et quel bonheur. Bien que l’on se fasse aux 30 images par seconde lors d’une run classique, passer de l’un à l’autre nous fait clairement préférer le mode 60 images par seconde, pour plusieurs raisons : une action bien plus fluide, des mouvements moins saccadés et un environnement bien plus vivant à l’écran, retranscrivant le souffle du vent, la respiration haletante de Senua ou bien les expressions de visage qui semblent plus organiques. Et que dire des combats qui, certes, paraissent toujours très scriptés et mécaniques, mais sont bien plus agréables à mener avec un taux de rafraichissement rehaussé. Non, clairement, impossible de songer à retourner en 30 fps après cela.

Mais alors, un choix purement créatif ou bien dû à des limites techniques ? La réponse se trouve peut-être entre les deux. Le studio a eu plus d’un an supplémentaire pour peaufiner son jeu, trouver sur quels éléments rogner un petit peu (l’apparition d’effets volumétriques au loin démontre de manière discrète cela en diminuant très légèrement la distance d’affichage), optimiser les assets et profiter des dernières améliorations du fantastique Unreal Engine 5 qui prouve une fois de plus ses prouesses. Un temps certes nécessaire, mais qui n’aura pas permis aux utilisateurs et utilisatrices de la Xbox Series S d’en profiter : le « petite » console nouvelle génération reste sur le banc de touche et ne profitera pas du mode Performances, devant se cantonner à ses 30 fps natives. À noter que les PC les plus puissants pourront, eux, bénéficier d’un mode Très élevé poussant encore plus loin la fidélité graphique, et que le jeu sera dès le 12 août certifié officiellement pour le Steam Deck.

Rassurez-vous, sur la PlayStation 5 qui nous intéresse ici, le jeu tourne comme un charme. Mentionnons tout de même quelques pertes de fidélité graphique lors du passage du mode Qualité au mode Performances, mais très à la marge. Cela se constatera uniquement lors de certains gros plans (devenant un peu flous), lors de la modélisation de l’eau dans les scènes qui en contiennent et c’est à peu près tout. Le reste du temps, vous ne détecterez quasiment aucune perte de résolution en passant d’un mode à l’autre à la volée, preuve du formidable travail d’optimisation réalisé par les équipes, y compris sur les options d’accessibilité que l’on oublie souvent.

Sur PlayStation 5 Pro, les joueurs et joueuses bénéficient désormais du choix entre deux techniques d’upscaling (afin d’améliorer davantage la résolution et garder un framerate plus élevé qu’un mode Qualité), le PlayStation Spectral Super-Resolution (PSSR) maison de la PlayStation 5 Pro, ou bien le Temporal Super Resolution (TSR), la solution d’upscaling maison du moteur Unreal Engine 5 connu pour être moins gourmand que son concurrent qui a subi quelques déboires lors de son lancement sur d’autres productions.

En toute honnêteté, difficile de remarquer à l’œil nu sur des longues séquences la différence (si ce n’est une légère sur-saturation colorimétrique en mode TSR), nous ne pouvons en l’état actuel donner l’avantage à une solution plus qu’à l’autre, ni même sur leur utilité brute, le mode Performances étant déjà à lui-même une formidable amélioration.

Le retour mitigé de la Senua corrompue

Il était l’un des grands absents lors de la sortie du jeu en mai 2024, le mode de difficulté Corruption fait son retour dans Senua’s Saga: Hellblade II. Déjà présent dans le premier opus, nous vous rappelons que ce mode optionnel vous offre un défi supplémentaire pour mener le combat de Senua jusqu’à son terme. À chaque fois que vous échouerez — que vous mourrez — de la Corruption s’emparera du corps de Senua, la recouvrant de marques noires indélébiles. Si elle atteint la tête de Senua, sa quête prend fin et toute la progression est perdue, vous forçant à redémarrer le jeu depuis le début.

Un retour qui fera plaisir aux amateurs et amatrices de difficulté plus relevée, mais il est vrai que cette suite dispose d’une clémence plus accrue en ce qui concerne les échecs, comme nous vous le rapportions lors de notre grand test initial, donc nous sommes plutôt surpris — et déçus — de ne pas pouvoir choisir ce mode de difficulté dès le lancement d’une première partie. Il vous faudra terminer une première fois le jeu pour le débloquer, vous forçant à rejouer une histoire — courte — que vous connaîtrez déjà par cœur et qui, de ce fait, ne vous réservera que peu de surprises.

À noter que terminer le jeu une première fois vous débloquera des narrateurs alternatifs (une très bonne idée présente depuis le premier jour) ainsi que l’accès à quatre heures de commentaire audio de la part des développeurs pour en apprendre plus sur la création et la conception pointue de Senua’s Saga: Hellblade II. De quoi profiter d’une mine d’informations sur le travail d’orfèvre réalisé concernant la reconstruction visuelle de lieux réels, la création des costumes, le travail sur la psychose ou encore sur la motion-capture qui aura nécessité près de 70 jours de travail juste pour les combats.

Un autre ajout et pas des moindres puisqu’il pourrait là aussi révolutionner la manière de laisser le choix aux joueurs et joueuses, la possibilité de créer des séquences dynamiques au sein même du mode photo. Désormais, vous pouvez vous rendre dans le menu dédié et bénéficier de nouveaux et nombreux réglages supplémentaires dans un onglet « Mouvement » vous permettant de réaliser de la capture vidéo cinématographique personnalisée. Vous pouvez notamment gérer le déplacement de la caméra de gauche à droite ou de bas en haut, ou bien en rotation, etc. Une manière de créer de nouvelles séquences fortes qui ne manqueront pas de pulluler sur les réseaux sociaux après la sortie du jeu avec des édits inédits. On aurait aimé bénéficier d’un cran encore au-dessus et permettre cela pendant les cinématiques par exemple, afin de dynamiser et de proposer un autre regard sur les faits relatés.

La meilleure version ?

Les vibrations haptiques sont bien présentes, mais restent moins « extravagantes » qu’espéré, assez classiques dans leur approche, surtout concernant l’absence de sons émanant de la manette DualSense qui s’y prêterait pourtant très bien. L’occasion de saluer une nouvelle fois le fantastique travail audio réalisé par les équipes de Ninja Theory au sujet du sound design, la bande-son, mais aussi les voix des Furies, parfaitement localisées et particulièrement bluffantes en son binaural (obligation de jouer avec des écouteurs ou un casque compatible, vraiment), sans oublier la performance multi-récompensée de Melina Juergens, cette monteuse vidéo devenue actrice complètement possédée par son personnage.

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced est, par définition, la meilleure version disponible pour le chef-d’œuvre de Ninja Theory, surtout grâce à toutes ses nouveautés et améliorations : l’embarras du choix concernant les paramètres graphiques (disposant enfin d’un mode 60 fps), un nouveau mode photo, le retour de la Corruption, des améliorations générales de l’expérience (et les vibrations haptiques) ainsi qu’un retour complet des développeurs sur la création du jeu. Et on le rappelle, pour 49,99 €. Si vous n’avez donc jamais pu poser les mains dessus, ne manquez pas l’occasion.

Une meilleure version sur PS5 ? Difficile de se prononcer vu que nous n’avons pas pu poser les mains sur la version améliorée sur PC ou encore Xbox Series X/S, disponible gratuitement sur ces supports. Mais nul doute que disposer désormais de la suite des aventures de Senua sur la console de Sony devrait tenter des milliers de joueurs et joueuses dans le monde. La PlayStation 5 Pro apporte son lot d’améliorations à la marge pour tenter de proposer le meilleur des deux mondes, mais reste, une fois de plus, globalement et malheureusement en retrait. Alors oui, nombreux et nombreuses auront tendance à signaler la « pauvreté » ludique d’un titre connu surtout pour son excellence narrative, son plan séquence complet et ses qualités visuelles et sonores, mais il ne faut pas oublier que dans « jeu vidéo », il y a « jeu » mais aussi « vidéo », et c’est peut-être sur cela que tient toute l’excellence subtile (et très subjective) de l’étonnante saga Hellblade.