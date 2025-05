Senua’s Saga Hellblade II annonce sa sortie sur PS5 pour cet été, une mise à jour est prévue sur Xbox et PC

Le deuxième opus imite le premier

Pile un an après sa commercialisation sur Xbox Series et PC, Senua’s Saga Hellblade II s’annonce du côté de la PlayStation 5. L’annonce a été faite sur les réseaux via le compte officiel de Ninja Theory, ainsi que via une petite vidéo où l’on y voit Dom Matthews, le directeur du studio.

La nouvelle n’est pas vraiment surprenante, et ce pour deux raisons. La première concerne tout simplement la volonté pour Xbox d’ouvrir ses jeux à PlayStation, comme depuis de nombreux mois désormais. La deuxième, c’est que le premier opus Hellblade : Senua’s Sacrifice avait aussi connu sa version PS4.

L’un dans l’autre, nous avons donc droit à ce que Senua’s Saga Hellblade II arrive bientôt sur PS5. Et le portage ne se fera pas sans quelques nouveautés. En effet, et sous une appellation « Enhanced », le deuxième opus supportera le retour haptique de la DualSense et sera optimisé PS5 Pro.

D’autres ajouts sont prévus simultanément sur cette nouvelle version PS5, et sur Xbox Series et PC via une mise à jour à la même date. Les détails seront partagés incessamment sous peu par Ninja Theory.

Senua’s Saga Hellblade II est disponible sur Xbox Series, PC et sur le Game Pass. En attendant la sortie sur PS5 cet été, sachez que notre test peut vous aider à prévoir, ou non, un achat.