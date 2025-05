Ninja Theory viendrait de teaser son prochain jeu sur ses réseaux sociaux

Un petit message anodin, une photo collégiale et surtout un gros écran en plein milieu, flouté pour l’occasion. Cela ne fait aucun doute : Ninja Theory ne veut vraiment pas que nous voyons ce que les équipes du studio britannique nous prépare entre ses murs. Cela peut d’ailleurs n’être rien comme cela mais après l’échec relatif autant critique que commercial de Senua’s Saga: Hellblade II l’année dernière (dont on attend toujours l’annonce de la sortie inévitable sur PlayStation 5), le sort du studio en ce qui concerne la créations d’œuvres originales était encore incertain, contrairement à son savoir-faire en motion capture qui devrait lui assurer un avenir radieux.

A Ninja, Ninja et demi ?

Always great to come together at the studio and share with each other the work we've been doing #LifeAtNinja pic.twitter.com/iVF1PnJZMJ — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 9, 2025

Plusieurs possibilités s’offrent cependant à nous en observant cette prise de parole volontairement opaque : un nouvel aperçu de Project Mara et ses environnements photoréalistes ? Ou encore un nouveau jeu non annoncé, qu’il soit issu d’une nouvelle licence ou la suite de la saga Hellblade ? Cette dernière option semble toutefois assez improbable quand l’on remarque la palette de couleurs présentées à l’écran et qui semblent dénoter de l’univers sombre et angoissant de la saga d’horreur psychologique.

Ceci dit, nul doute que la présence des grands pontes du studio comme Dom Matthews, le directeur de Ninja Theory, tout à gauche de la photo, signifie l’importance de cette présentation masquée. On peut espérer en apprendre bien plus prochainement sur ce projet mystérieux à l’orée d’un nouveau Xbox Games Showcase qui se tiendra, on vous le rappelle, le 8 juin prochain.