Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced arrivera le 12 août sur PS5, mais pas que

L’aventure promet d’être plus fluide sur consoles

Ce n’est donc pas Senua’s Saga: Hellblade II qui arrive prochainement sur PS5, mais Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Cette nouvelle version proposera quelques nouveautés, dont un mode Performances sur consoles, permettant enfin de jouer en 60 images par secondes.

On y retrouvera aussi un nouveau mode, le mode Corruption, qui fait son retour et nous permet de pimenter un peu l’aventure de Senua en nous demandant de ne pas trop subir d’échecs, si l’on ne veut pas subir un méchant game over. Le mode Photo sera amélioré pour l’occasion, et la compatibilité Steam Deck sera désormais gérée. Dernier bonus et non des moindres, l’ajout des commentaires des développeurs, pour plonger dans les coulisses de cette épopée.

On sait maintenant que ce Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sera disponible sur PS5 dès le 12 août prochain, mais aussi sur PC et Xbox Series via une mise à jour. Si l’édition de base sera vendue à 49,99 €, une édition Deluxe sera également proposée à 69,99 €, contenant le premier Hellblade: Senua’s Sacrifice dans une version optimisée pour la PS5. Notez aussi que pour toute précommande, vous recevrez la bande-originale des deux jeux.

Pour en savoir davantage sur Senua’s Saga: Hellblade II, n’hésitez pas à consulter notre test de la version Xbox Series.