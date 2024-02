Hideo Kojima évoque les raisons derrière la création de Physint, son nouveau jeu d’action-espionnage

Les confessions du créateur partagées durant cette émission sont notables, puisque l’on y apprend qu’il a eu des graves soucis de santé en 2020, donc peu de temps après la sortie de Death Stranding. C’est à cette époque qu’il a pris conscience qu’il approchait petit à petit de la fin de sa carrière, et de sa vie tout court, même s’il n’a aujourd’hui que 60 ans :

« Je suis tombé malade en 2020. C’était aussi pendant la pandémie, donc j’étais malade et isolé pendant tout cela. J’ai même été opéré. Et j’ai pensé : « Je n’en peux plus. » J’étais au plus bas et j’avais l’impression que je ne pouvais pas recommencer à créer des jeux. J’ai aussi rédigé un testament. Et à ce moment-là, j’ai réalisé que les gens mouraient. Mais j’ai eu 60 ans l’année dernière. J’aurai 70 ans dans dix ans. J’espère ne jamais prendre ma retraite. Cela dit, si les joueurs le désirent tant, j’ai pensé que je devrais changer un peu mes priorités. J’ai toujours envie de faire de nouvelles choses, mais j’ai décidé de créer un jeu d’action et d’espionnage. Je reçois de nombreuses demandes d’Hollywood pour faire des films, mais je les ai refusées. Parce que j’ai ma propre entreprise maintenant, je ne peux pas partir avant un ou deux ans pour faire un film. L’entreprise s’effondrerait. J’étais dans une situation difficile. Et j’en ai parlé à Guillermo del Toro. Et il a dit : « Hideo, ce que tu fais est déjà un film. Continue d’être ce que tu es ». Ses paroles m’ont sauvé. »