Le film Death Stranding trouve son réalisateur avec Michael Sarnoski (Sans un bruit: Jour 1, Pig…)

Kojima avait déjà salué le travail du réalisateur

Si son nom ne vous dit peut-être rien, Michael Sarnoski est aujourd’hui principalement connu pour son travail sur le film Sans un bruit: Jour 1 (A Quiet Place: Day One), qui est sorti l’année dernière, ainsi que pour son film Pig avec Nicolas Cage. Chez A24, il signe également Death of Robin Hood, un film avec Hugh Jackman qui devrait sortir l’année prochaine. Selon Deadline, c’est bien lui qui a été désigné comme réalisateur du film Death Stranding, co-produit entre A24 et Kojima Productions. Il devrait également participer à l’écriture de cette adaptation.

Grand cinéphile qu’il est, Hideo Kojima a naturellement vu le travail récent de Michael Sarnoski. Il avait salué le talent du réalisateur après la sortie de Sans un bruit: Jour 1, en indiquant qu’il avait aimé le scénario et l’écriture globale du film. C’est donc peut-être après ce visionnage que des discussions ont pu commencer entre Kojima et Sarnoski.

Puisqu’il est encore occupé sur Death of Robin Hood, le réalisateur ne pourra pas s’atteler tout de suite à la production du film Death Stranding, ce qui veut dire que celui-ci a encore du chemin avant d’arriver en salles.