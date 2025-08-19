Sekiro: No Defeat – Un anime adapté du Souls-Like culte s’annonce avec une première bande-annonce

Le héros des parades

Bien que l’annonce avait partiellement fuité via un nom de domaine de la société Kadokawa (la maison-mère de From Software), l’annonce ne perd rien de sa saveur.

En 2019, Sekiro avait marqué le jeu vidéo avec un Souls-Like exigeant mettant l’emphase sur la posture et les parades. La licence revient avec une adaptation en série animée, jouant sur la mode des séries produites notamment par Netflix. Comme pour le jeu, l’anime se déroule durant l’ère Sengoku, dans une version fictive du Japon.

Le pays est fracturé en de nombreux États indépendants, pris dans un conflit sans fin. En son cœur se trouve Ashina, une terre sacrée empreinte de mystères anciens. Deux décennies après que le Saint de l’Épée, Isshin Ashina, a reconquis la région par un coup d’État sanglant, une nouvelle menace émerge en son sein : le ministère de l’Intérieur. Désespéré de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d’Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir repose sur un jeune garçon enlevé, l’Héritier Divin, et son protecteur silencieux : un shinobi loyal connu uniquement sous le nom de Sekiro.

Bien que l’on ne sache pas à quel point l’anime sera fidèle à l’histoire du jeu, la première bande-annonce nous donne déjà un aperçu de l’animation qui semble être à la hauteur.

Le studio d’animation qui s’occupe du projet, Qzil.la, n’est pourtant pas un grand nom de l’industrie. Ils ont surtout animé des clips musicaux, mais aussi quelques projets qui parleront un peu plus comme l’ending 11 de Chainsaw Man et l’opening de Hells Paradise.

L’équipe de production inclut :

Réalisateur : Kenichi Kutsuna

Scénariste : Takuya Satou

Conception des personnages : Takahiro Kishida

Réalisateur adjoint : Shunsuke Fukui

Directeur de l’animation en chef : Kaito Moki

Directeur de l’animation des scènes d’action : Takashi Mukoda

Directeur artistique : Yuji Kaneko

Conception des couleurs : Azusa Sasaki

Directeur de la photographie : Keisuke Nozawa

Montage : Yoshinori Murakami

Direction sonore : Yasushi Nagura

Compositeur : Shuta Hasunuma

Produit par : ARCH

Studio de production : Qzil.la

Voix :

Loup : Daisuke Namikawa

Kuro / L’Héritier Divin : Miyuki Satou

Genichiro Ashina : Kenjiro Tsuda

Le réalisateur de l’adaptation, Kenichi Kutsuna, s’est d’ailleurs exprimé (via Gematsu) :

« Nous relevons le défi monumental de donner vie en animation à la beauté à couper le souffle de Sekiro: Shadows Die Twice. Pour cela, nous mettons toute notre vision artistique et notre passion pour l’esthétique au service de cette production. L’œuvre finale est conçue pour offrir une expérience véritablement mémorable, qui marquera durablement aussi bien les fans dévoués du jeu que ceux qui découvriront l’univers de Sekiro pour la toute première fois. Nous espérons que vous l’attendez avec impatience. »

Il ne reste plus qu’à a attendre une date de sortie officielle pour que l’on puisse regarder ça tranquillement. La série sera diffusée chez nous sur la plateforme Crunchyroll.