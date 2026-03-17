Sekiro: No Defeat, l’animé basé sur le titre de FromSoftware, présente un deuxième trailer annonçant la diffusion pour 2026

L’animé Sekiro à portée de bras

L’annonce de Sekiro: No Defeat à l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 a su dessiner un sourire sur pas mal de personnes. Soit pour les fans qui ont hâte de voir ce que ce grand jeu donne lorsqu’il est adapté, soit pour celles et ceux ayant eu du mal avec la difficulté du jeu, mais pour qui l’univers s’avérait fascinant. Toutes et tous apprendront avec plaisir que l’animé débutera bien cette année, avec un nouveau trailer pour nous l’annoncer.

Le projet sur lequel travaille Kadokawa, Crunchyroll, Qzi.la et ARCH se montre à nouveau. Le premier trailer avait déjà su montrer une belle note d’intention de la part de l’adaptation, notamment lié à l’animation. Et si nous n’avions pas encore trop idée d’à quel point elle serait fidèle ou non au jeu, cette vidéo-ci en montre davantage.

Déjà dévoilé pour Loup, l’Héritier Divin et Genichiro Ashina, nous découvrons quelques noms supplémentaires pour le casting vocal original :

Jin Urayama (Le Sculpteur)

Shizuka Itoh (Emma)

Akimitsu Takase (Hanbei)

Takaya Hashi (La Chouette)

Tetsuo Kanao (Isshin Ashina)

Rappelons que la série sera, au lancement, uniquement diffusée chez nous via Crunchyroll.