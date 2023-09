Sekiro: Shadows Die Twice passe un cap important, le jeu s’est vendu à 10 millions d’exemplaires

10 millions de personnes ont souffert devant ces boss impitoyables

Plus de quatre ans après sa sortie, on apprend que Sekiro: Shadows Die Twice vient de dépasser les 10 millions d’unités vendues à travers le monde. Pour rappel, le titre était sorti en mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, avant de recevoir une version Stadia l’année suivante (qui n’aura sans doute pas grandement contribué à ce chiffre). En quelques mois, il était parvenu à vendre près de 4 millions de copies, et il faut croire que le bouche à oreille a continué durant tout ce temps.

Un chiffre surprenant pour un jeu réputé comme étant loin d’être accessible, même si le genre attire de plus en plus de monde aujourd’hui. Ce que l’on doit sans doute à Elden Ring, qui a quant à lui passé le cap des 10 millions de copies vendues en quelques jours. Un beau succès pour un titre qui n’a jamais eu le droit à une extension contrairement à la plupart des jeux From Software. On imagine que la licence est désormais bien installée pour espérer revoir, un jour peut-être, une suite du même calibre.