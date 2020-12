Sekiro – Shadows Die Twice Artbook Officiel : Présentation et avis sur le livre de Mana Books

Après avoir donné notre avis sur le manga Sekiro : Hanbei L’immortel et sur le livre Sekiro : La Seconde Vie des Souls, nous allons aujourd’hui aborder l’Artwork Officiel du jeu de l’année 2019. Bien sûr, les célèbres action-RPG de From Software ont toujours eu le droit à son Artbook Officiel depuis le premier Dark Souls. Pour l’instant, chaque livre a toujours trouvé son public au vu de la qualité des œuvres artistiques qui y sont présentées. Il est donc temps de voir si l’artbook de Sekiro sera au niveau, comparé à ses prédécesseurs.

Nommé jeu de l’année pendant les Game Awards de 2019, Sekiro a eu tout de même droit aux deux premiers ouvrages cités précédemment. Le premier permettait d’étoffer l’histoire du jeu avec une préquelle, quant au deuxième il étudiait en détail l’œuvre de From Software et les réflexions qui avaient été faites sur le titre tout en présentant les différences entre celui-ci et la trilogie des Souls. Il est maintenant temps d’aborder ce nouvel ouvrage sorti le 17 septembre 2020 via l’éditeur ManaBooks que nous allons présenter et détailler ci-dessous.

Une mise en page simple mais efficace

Première chose bien sympathique de cet artbook, l’arrière de la jaquette et la couverture reliée présentent toutes deux de très belles reproductions d’estampe. Il en devient presque dommage que ce ne soit pas ces illustrations qui soient mises en valeur sur la devanture du livre. Sans plus de détour, abordons le contenu de celui-ci. Après un sommaire bien garni, la galerie d’illustrations du livre s’ouvre sur des artworks du jeu Sekiro qui vous feront peu à peu revisiter chaque lieu de l’histoire.

Rappelons que Sekiro a été l’occasion pour From Software de mettre un peu en avant l’histoire nippone. Il est donc rassurant et convaincant de retrouver par-ci et par-là quelques estampes et illustrations qui rendent hommage à la culture japonaise. Abordons par la même occasion la mise en page qui se présente de façon simple mais efficace.

Alternant les fonds blancs ou sombres selon les images, celle-ci a uniquement pour but de mettre en valeur les différentes illustrations du livre en enlevant tout ce qui aurait été superflu et en concentrant le regard du lecteur uniquement sur les images présentes. Bien sûr, cette mise en page n’a de réel impact que si l’impression et les images proposées sont d’une grande qualité, ce qui est bien le cas ici.

Le souci du détail avec des illustrations soignées

Le contenu de Sekiro : Shadows Die Twice est sans surprise majoritairement consacré aux concepts arts des décors du jeu. Puisque les action-RPG de ce studio ont tous eu le droit à leur lot de lieux marquants car emprunt d’une histoire et d’une atmosphère travaillées, il est plaisant de retrouver ce soin et ce souci du détail dans cet ouvrage. C’est alors avec plaisir qu’on retrouve par exemple le Pont Vermillon et l’arène où on affronte le Démon de la haine à travers des illustrations d’un style percutant.

Bien que le monde de Sekiro soit ouvert, chaque zone est détaillée une par une. On fait alors le tour du jeu en visitant par exemple le Village de Mibu ou le Temple Senpo. Chacune des différentes zones du jeu s’annoncent alors au travers d’une large illustration soignée sur une ou deux pages. Les deux premiers tiers du livre se construisent alors sous cette forme, mettant principalement en avant l’ambiance, l’architecture et les objets propres à ces lieux.

Beaucoup de ces illustrations se rapprochent alors souvent de la patte graphique que l’on retrouve en jeu. De ce fait, les concepts arts mettent plus en avant la très bonne qualité du produit final plutôt que de se laisser exprimer les différents styles des différents artistes qui ont opéré sur le jeu. On note aussi que cet ouvrage est plutôt généreux avec son grand nombre d’illustrations de qualité en grand format.

Pour diversifier la lecture, quelques images d’équipements, d’objets, de bâtiments nous sont offertes en comptant aussi les multiples estampes énoncées plus haut. Le dernier tiers du livre met alors des concepts arts de tous les personnages clés du jeu. Néanmoins, sous peine de nous répéter, ce sont plus les décors intérieurs et extérieurs du jeu qui sont mis à l’honneur dans cet artbook.

Faut-il craquer pour l’artwork officiel de Sekiro : Shadows Die Twice ?

Si vous êtes un fan incontesté du jeu et que vous voulez vous rincer l’œil sur les décors du titre, il est assez évident que ce recueil comblera vos attentes avec au total 304 pages. Les concept arts qui sont présentés servent surtout à auréoler et faire réfléchir sur tout le travail qui a été nécessaire pour arriver à un tel niveau de richesse dans les environnements du jeu. Demandez-vous donc d’abord ce que vous souhaitez réellement obtenir via l’acquisition de cette œuvre.

Ne vous attendez alors pas à des esquisses ou des tracés, ou même à quelques explications discrètes résumant les étapes de production pour arriver à un tel résultat. Les personnages se sont tout de même vus attribuer la dernière centaine de pages même si l’on préférera tout de même la partie consacrée aux environnements. On retrouve aussi une liste des consommables et d’équipements shinobi présente en fin de livre.

Toutefois, si vous accordez une quelconque importance au matériel du livre et à la mise en page, l’artbook officiel de Sekiro se révèle être à la hauteur. L’épaisse couverture reliée du livre est ornée d’une estampe de grande qualité. La présentation épurée, le papier glacé ainsi que la mise en page efficace des illustrations offrent une lecture fluide et efficace et mettent bien en valeur tout le travail artistique du livre.

En bref, l’Artwork officiel de Sekiro sera un vrai régal pour toute personne désireuse de retrouver les décors soignés du jeu dans un ouvrage tout aussi soigné et qui ne s’encombre pas du reste.