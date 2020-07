Sekiro va avoir droit à une nouvelle mise à jour en octobre

Le Game Of The Year 2019 Sekiro : Shadows Die Twice va accueillir une nouvelle mise à jour gratuite. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le studio From Software sur son site officiel.

Une update inattendue

On n’a pas vraiment vu venir cette mise à jour. Toujours est-il que l’update arrive avec son lot de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de combattre à nouveau des boss que l’on a déjà affronté. On note également l’apparition de trois costumes inédits qui seront disponibles, à savoir celui du vieux Shinobi Ashina et celui de Tengu. Évidemment, ces différentes tenues seront déblocable dans le jeu sous certaines conditions.

Enfin, le titre renforcera son un aspect communautaire avec une mécanique qui vous permettra de partager vos moments forts avec les autres joueurs. Vous pourrez alors enregistrer 30 secondes de votre aventure pour qu’un fantôme de votre Loup apparaisse dans le monde d’autres joueurs, afin de le guider ou de lui montrer quelques tactiques. On ne peut que saluer cette initiative de From Software, qui amènera sans nul doute beaucoup plus d’entraide entre les joueurs.

Cette mise à jour arrivera le 29 octobre prochain. Rappelons que le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, PC et bientôt sur Stadia.