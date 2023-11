Sega souhaite que Sonic puisse un jour dépasser Mario

Pendant longtemps, Mario et Sonic ont été opposés en étant les mascottes respectives de Nintendo et de Sega, deux concurrents sur le marché des consoles. Depuis que ce dernier n’est plus actif dans ce domaine, les deux héros sont désormais de bons amis et il n’est pas rare de les voir dans les mêmes jeux. Pour autant, la comparaison entre ces personnages subsiste, et pas seulement au sein des communautés de fans. SEGA voit bien ce que Nintendo arrive à faire avec Mario, et il a bien l’intention de faire de même. Ou du moins, il en a envie.