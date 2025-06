SEGA Football Club Champions : La simulation de football-gestion SakaTsuku débarque en free-to-play cette année sur PlayStation, PC et mobiles

SEGA ramène la coupe à la maison

On parle donc d’un nouvel opus de la franchise SakaTsuku, licence plutôt étrangère à notre cher hexagone. Un trailer a été diffusé pour l’occasion, retraçant en quelques minutes l’histoire de la licence, ce qui nous montre à quel point finalement elle date, mais aussi les plateformes et versions par lesquelles elle est passée.

Ainsi, de la Saturn et de la Dreamcast jusqu’au mobile il y a quelques années, c’est une saga de gestion de sport vieille de 30 ans qui s’apprête à revenir, et ce mondialement. Appelée SEGA Football Club Champions 2025, la simulation fait d’ailleurs disparaître la mention de l’année en se rendant sur la page Steam, suggérant un titre qui évoluera année après année.

Via son mode Carrière, le jeu offrira la possibilité de prendre un petit club et de l’amener sur le toit du monde, comme tout jeu du genre qui se respecte. Et puis un autre mode Dream Team vous permettra de vous confronter aux joueuses et joueurs du monde entier via différents sous-modes comme les Event Matches, Room Matches ou encore l’Arena.

Comme vous avez pu le voir sur l’image de l’article, le titre de SEGA compte bien amener de l’authenticité dans tout ça en intégrant des joueurs et clubs officiels comme l’équipe de Manchester City, la K League et, jeu japonais oblige, l’intégralité des ligues J1, J2 et J3 du Japon. On arrive à un total de 10 000 joueurs recueillis par la data de la FIFPRO mais impossible de savoir déjà jusqu’où les licences s’étendent.

Au moins, on aperçoit quelques images du jeu et, bon, un peu comme les autres jeux du genre, ce ne sont pas vraiment les graphismes qui comptent, dirons-nous. Et soulignons la mention « powered by Football Manager », sans doute en partie pour agiter les bras et montrer que FM est toujours là, d’une certaine manière.

SEGA Football Club Champions 2025 se lancera gratuitement, en cross-play et en cross-platform cette année sur PC, PS5, PS4, iOS et Android. Les inscriptions à la bêta fermée sont disponibles sur le site officiel du jeu.