SEGA et Ryū ga Gotoku Studio présenteront le futur de la licence Like a Dragon dans un RGG Summit en septembre

Nouveau Like a Dragon, ou retour de Judgment ?

Avant de le savoir, il faudra patienter un peu. Ryū ga Gotoku Studio a préféré prendre de l’avance en annonçant son RGG Summit très tôt, puisque celui-ci n’aura lieu que dans un mois. Rendez-vous donc le mercredi 24 septembre à 5 heures du matin (heure de Paris), pour suivre toutes les annonces en direct sur YouTube ou Twitch.

Le programme de l’émission n’est pas encore précisé, mais on peut d’ores et déjà s’attendre à pas mal d’annonces. Ne serait-ce que parce qu’en dehors de remakes et d’autres remasters, le futur de la licence Like a Dragon est pour l’instant assez flou. Beaucoup espèrent ainsi qu’un nouvel épisode soit dévoilé au cours de cette émission, même si rien n’a fuité à ce sujet pour le moment. N’oublions pas que Ryū ga Gotoku Studio possède aussi dans son catalogue la licence Judgment, dont un troisième épisode n’a toujours pas été annoncé.

On suivra de toute façon cela avec intérêt tant les jeux du studio déçoivent rarement ces temps-ci.