Second Extinction : Configurations minimale et recommandée pour PC

La conférence Inside Xbox se tenant ce jeudi fut l’occasion pour Microsoft de dévoiler quelques uns des jeux d’éditeurs tiers à venir sur Xbox Series X. Notamment DiRT 5, ou encore Scorn, qui refait parler de lui après un certain temps d’absence dans l’actualité. Ce fut aussi l’occasion pour Avalanche Studios et Systemic Reaction de présenter Second Extinction, un FPS faisant la part belle aux dinosaures et à la coopération.

Les configurations déjà présentées

Tout juste annoncé hier, Second Extinction nous présente ses configurations minimale et recommandée pour PC. Comparativement à pas mal de titres présentés hier, celui développé par Systemic Reaction flatte un peu moins la rétine. Et cela se ressent dans ces configs que l’on peut qualifier de peu gourmandes, en comparaison à d’autres FPS d’envergure attendus cette année.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 en 64 bits

Processeur : Intel Core I5-3570 ou AMD Ryzen 3 1300X

Carte graphique : NVIDIA GTX 780 (3 Go) ou AMD R9 280 (3 Go)

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Espace Disque : 30 Go disponibles

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 en 64 bits

Processeur : Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1600X

Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 ou AMD Vega 56 (8 Go)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Espace disque : 50 Go disponibles

Rappelons que Second Extinction sortira sur PC, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X. Par ailleurs il bénéficiera de la technologie Smart Delivery. Il n’a pas encore de date de sortie.