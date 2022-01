Second Extinction suspend ses mises à jour majeures pendant deux mois

Lancé en accès anticipé sur PC fin 2020 puis sur les plateformes Xbox en 2021, Second Extinction a accueilli plus de 2 millions de joueurs et de joueuses au cours des 16 derniers mois grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, de contenus inédits ainsi qu’à la correction de nombreux soucis techniques.

Cependant, malgré un développement qui semble visiblement aller dans le bon sens, Systemic Reaction et Avalanche Studios Group ont décidé de suspendre le déploiement des mises à jour majeures pour une durée de deux mois afin de réfléchir à l’avenir du FPS coopératif en ligne.

Une simple pause avant de repartir au combat ?

Comme expliqué par les développeurs sur Steam, « bien que nous soyons ravis par le chemin parcouru cette dernière année avec notre petite équipe de développement, nous pensons que Second Extinction peut encore être amélioré et nous avons besoin de temps pour évaluer exactement comment y arriver. »

« C’est pourquoi, nous utiliserons les (deux) prochains mois pour prendre du recul et évaluer comment libérer au mieux le plein potentiel de Second Extinction tout en restant le titre que nous envisagions qu’il soit lorsque nous avons commencé sa conception : un jeu de tir coopératif amusant, fou et rapide avec des dinosaures, des personnages intéressants et un environnement incroyable dans lequel évoluer. »

Reste maintenant à savoir si cette petite pause sera vraiment bénéfique à la production, en espérant qu’elle ne sonne pas déjà le début de sa fin. Pour rappel, Second Extinction est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.