Second Extinction est offert par l’Epic Games Store pendant 24 heures

Les festivités de la fin d’année se poursuivent sur l’Epic Games Store, avec un jeu offert par jour à toutes et tous jusqu’à la fin du mois. Hier, c’était le très bon Loop Hero qui était proposé gratuitement sur la boutique en ligne, et c’est aujourd’hui Second Extinction qui vient le remplacer.

La chasse aux dinos pour Noël

Vous pouvez donc dès maintenant obtenir Second Extinction sans débourser un centime de plus en vous rendant sur la page du jeu de l’Epic Games Store. Second Extinction est un FPS coopératif dans lequel on est amené à shooter sur tout un tas de dinosaures peu commodes, afin de récupérer le contrôle de la Terre. Le titre est encore en période d’accès anticipé pour le moment.

Vous avez jusqu’à demain 17 heures pour récupérer gratuitement Second Extinction sur l’Epic Games Store. Après cela, un nouveau jeu sera offert sur la boutique pendant 24 heures.