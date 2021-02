Second Extinction : Un lancement ce printemps sur Xbox One et Xbox Series

Actuellement en accès anticipé sur Steam sans pour autant avoir une date de sortie de sa version définitive, Second Extinction va aussi arriver sur Xbox One et Xbox Series prochainement. Du moins, par le biais du programme Xbox Game Preview.

Les dinosaures envahissent prochainement le Xbox Game Preview

Via un nouveau trailer, nous apprenons de ce fait que Second Extinction, le FPS dinosauresque par les p’tits gars de Systemic Reaction à qui l’on doit quand même le piètre Generation Zero, arrivera bien du côté de chez Xbox. Effectivement, le soft est programmé pour débouler d’ici ce printemps sur Xbox Game Preview, qui est on le rappelle l’équivalent de l’accès anticipé de Steam.

Autrement dit, le titre sortira sur Xbox One et Xbox Series certes, mais ne sera pas une version définitive pour autant. Qui plus est Simon Vickers, le game director du jeu, semble ravi du travail effectué sur le titre jusqu’à présent tout en accueillant chaleureusement les joueurs Xbox qui pourront bientôt jouer au jeu du studio.

« Depuis le lancement de Second Extinction en accès anticipé sur Steam, nous avons pu ajouter de nouvelles fonctionnalités et modifier les anciennes avec une plus grande confiance, ce qui nous a permis de construire quelque chose de meilleur à chaque mise à jour. Il me semble juste de dire à quel point nous sommes ravis que Second Extinction arrive sur le programme Xbox Game Preview ce printemps ! Nous avons hâte d’accueillir les joueurs Xbox dans la communauté. »

Il ne reste plus qu’à avoir désormais une date de sortie pour le titre sur Xbox One et Xbox Series via le programme Xbox Game Preview, qui reste fixé pour un vague printemps prochain. On prie également pour que la qualité du soft soit au rendez-vous, le médiocre Generation Zero restant encore dans toutes les têtes.

Pour rappel, Second Extinction est un FPS coopératif à 4 joueurs où vous combattez divers dinosaures dans des environnements ouverts, et dont vos réussites ou échecs lors des missions ont une répercussion directe sur la map du soft entre humains et dinosaures.