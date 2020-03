Après l’excellent The Messenger, le studio québécois Sabotage Studio revient avec un nouveau titre, toujours dans une ligne très rétro, avec Sea of Stars. Comme pour leur précédent titre, une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter est donc lancée afin que le projet aboutisse. C’est surtout l’occasion de dénicher de nombreuses informations sur la page dédiée.

Chrono Messenger

Sea of Stars ne s’en cache, il s’agit d’un RPG au tour par tour très inspiré des productions japonaises d’antan tel que Chrono Trigger sur Super Nes. Le plus fort est que le studio continu d’étendre l’univers introduit dans The Messenger car Sea of Stars est d’abord défini comme un prequel à ce dernier. Le synopsis est le suivant : Il racontera l’histoire de deux « Enfant du Solstice » qui vont combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour créer une éclipse magique, la seule force capable de détruire les créations monstrueuses d’un maléfique alchimiste connu sous le nom de Fleshmancer.

Parmi les points les plus importants, on retiendra donc un gameplay du genre revisité avec des combats au tour par tour stratégiques, sans transition vers un champ de bataille et surtout sans rencontres aléatoires. Le titre semble en effet miser sur une expérience sur mesure puisque l’on nous précise bien qu’il n’y aura pas de phases de grinding. Côté exploration, il donnera énormément de liberté aux joueurs (nage, saut, escalade…).

On nous promet en outre 6 personnages jouables au total qui posséderont des synergies entre-eux durant les combats. L’équipe semble aussi très attachée à la mécanique des coups rythmés où l’on doit appuyer au bon moment lors de l’exécution d’une attaque. Cela pourra interrompre des sorts ennemis très puissants, mais cela servira surtout contre des boss qui s’annoncent coriaces.

Malgré toutes ces promesses qui restent bien évidemment à vérifier manette en main, on ne peut pas lui enlever ses superbes graphismes en pixel-art 2D tournant sous le moteur Unity. Apparemment, les développeurs se seraient énormément focalisés sur les jeux d’ombres et de lumières. D’après les premières images, on constate que le rendu est vraiment impressionnant. Pour la musique, on retrouve Eric W. Brown qui avait déjà officié sur The Messerger. Des morceaux sont d’ailleurs déjà en ligne sur la page Kickstarter si jamais cela vous intéresse.

Pour quand ? Quelles plateformes ?

Pour l’instant, Sea of Stars est prévu sur PC et consoles pour 2022. On imagine que la liste définitive des plateformes sera donnée suivant le montant du financement. Aucun palier pour de futurs contenus supplémentaires n’est affiché pour l’instant. Si vous croyez au projet, n’hésitez pas à participer pour recevoir le jeu et un tas de bonus suivant le montant. Après The Messenger, on peut affirmer aisément que ce n’est pas vraiment un investissement risqué.