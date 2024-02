La musique de Sea of Stars sur vinyle

Surprise, Sea of Stars nous fera une nouvelle fois vibrer avec sa musique bientôt disponible en double vinyle. C’est le distributeur français Just for Games qui nous annonce une collaboration avec iam8bit et Sabotage Studio pour proposer l’arrivée prochaine d’un vinyle consacré aux douces mélodies du RPG. On connaît également la liste des morceaux qu’il embarque et les précommandes viennent d’être lancées. Idéal pour les personnes qui ont adoré l’aventure et qui voudraient compléter leur collection aux côtés de l’édition physique qui arrivera en mai.

Présenté sur cire orange solaire et bleu lunaire, le vinyle regroupe une petite trentaine de musiques, dont la liste complète est disponible plus bas dans l’article. On rappelle que Sea of Stars est un RPG qui rend hommage aux anciens de sa catégorie, Chrono Trigger en tête, et a été régulièrement récompensé comme étant le meilleur jeu indépendant de 2023. Composée par Eric W. Brown, la bande-son a également vu la contribution du grand Yasunori Mitsuda, compositeur réputé.

Où précommander le vinyle Sea of Stars

Si vous souhaitez mettre la main sur ce double vinyle Sea of Stars, sachez qu’il sera disponible courant septembre 2024, sans plus de précision. Vendu à 49.99€, celui-ci a déjà ouvert ses précommandes sur la Fnac, Micromania et le shop Just for Games. Il est aussi déjà listé sur Amazon.

Tracklist

SIDE A

Mountain Trail

Mooncradle (day/night)

Moorlands

Garl’s Theme

Jungle Path (day/night)

Docarri

Solstice Shrine (day/night)

SIDE B

Elder Mist Trials

Battle On

Miniboss

Encounter!

Triumvirate

Stormcaller

Romaya Ruxxtin

SIDE C

Air Skylands

Sky Base

Water Temple

Volcano

Autumn Hills (day/night)

Glacial Peak (day/night)

Mini Dungeon

SIDE D

Coral Cascades (Mitsuda) (day/night)

Serai’s Theme (Mitsuda)

Sailing (Mitsuda)

Haunted Mansion (Mitsuda)

Dweller of Woe (Mitsuda)

Town of Mirth (Mitsuda) (day/night)

In The Womb of the Stars (Mitsuda)

Battle (Mitsuda)

Boss Battle (Mitsuda)