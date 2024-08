Sea of Stars : Sabotage donne enfin des nouvelles du DLC avec un trailer et une fenêtre de sortie

Sea of Stars : l’hommage réussi aux RPG des années 90

Dans le monde de Sea of Stars, réalisé dans un pixel art de haute volée, le joueur incarne Zale et Valere. Il s’agit de deux enfants élus par leur naissance. Ces deux amis sont en effet des enfants du Solstice, liés au Soleil et à la Lune. Formés à l’Académie du Zénith, ils ont pour destin de devenir les gardiens du solstice. Une fois formés, ils deviennent de puissants combattants, dont l’objectif est de détruire les Hôtes, les terrifiants sbires de l’entité maléfique Fleshmancer. Conçu comme un RPG à l’ancienne, le titre offre des combats dynamiques au tour par tour et un système de forces et faiblesses à exploiter.

Le DLC Throes of the Watchmaker enfin dévoilé et détaillé !

L’histoire est relativement convenue, mais la réalisation et la musique en ont fait un véritable bonbon pour les curieux et les nostalgiques. On pouvait cependant lui reprocher un manque d’évolution dans ses mécaniques, créant une forme de redondance et des combats qui traînent en longueur. Quoi qu’il en soit, les développeurs avaient prévu de plancher sur un DLC, dont le titre est Throes of the Watchmaker. On savait que le travail avait pleinement débuté après les fêtes, mais nous en étions restés là.

Aujourd’hui, on apprend que Throes of the Watchmaker arrivera au printemps 2025, mais également qu’il sera gratuit ! A l’origine, ce contenu ne devait être offert qu’aux backers du financement participatif, mais Sabotage Studio en a décidé d’aller plus loin.

En parallèle de la diffusion d’une bande-annonce pour Sea of Stars : Throes of the Watchmaker, Sabotage nous indique que nous aurons droit à une nouvelle classe pour Valere et Zale. Zale pourra ainsi devenir un Jongleur, tandis que Valere pourra jouer de son équilibre pour devenir un Acrobate. Evidemment, ces classes s’accompagneront de nouvelles attaques, de nouveaux types de dégâts, des compétences et des combos inédits. A côté de cela, nous découvrirons un tout nouveau personnage jouable, Arty, un « sympathique » robot ingénieur.

Ces nouveautés prendront vie au sein d’une toute nouvelle histoire, qui nous propulsera dans un monde miniature basé sur l’horlogerie. Ce nouveau monde est menacé par un carnaval maudit composé de la Feral Queen et du Narcis King, des maléfiques sbires Pif & Plouf, du Marionnetiste ou encore de Monsieur Tendu. De nouveaux PNJ croiseront la route de nos héros qui, de leur côté, iront explorer des donjons imaginés pour l’occasion et affronter des ennemis inédits. Enfin, Sabotage annonce qu’en fin d’année, une mise à jour introduira dans Sea of Stars la coopération locale à trois joueurs et une nouvelle mécanique de combos timés en coopération. Un beau menu, qui sera accessible sur Switch, PC (Steam), PlayStation et Xbox.