Sea of Stars sortira son DLC gratuit, Throes of the Watchmaker, le 20 mai prochain sur PC et consoles

8 heures d’aventure, nouvelles classes, coopération à 3 joueurs et plus encore

Sabotage Studio a été particulièrement généreux concernant le suivi de Sea of Stars avec notamment l’ajout d’un mode coop en novembre 2024. Aujourd’hui, nous avons droit à la date de sortie et tous les détails concernant le DLC déjà annoncé auparavant par le studio. Bonne nouvelle, il sera entièrement gratuit.

Ce contenu additionnel proposera une aventure autonome d’environ 8 heures, se déroulant dans le monde miniature et mécanique d’Horloge, une création de l’énigmatique Horlogère, déjà rencontrée dans le jeu principal. Ce royaume est menacé par un cirque maudit, et les Guerriers du Solstice, Zale et Valere, devront s’adapter à de nouvelles règles pour exploiter pleinement leurs pouvoirs du Soleil et de la Lune.

Dans cette aventure, Zale adoptera la classe de Jongleur, tandis que Valere deviendra une Acrobate, chacun avec des compétences et combos inédits. Ils seront rejoints par un nouveau personnage jouable, Arty l’Artificier, un robot ingénieur armé d’un canon laser. Le DLC introduit également un mode coopératif local pour jusqu’à trois joueurs, permettant de vivre l’aventure en groupe avec une nouvelle mécanique de « coups synchronisés ». La bande-son de Throes of the Watchmaker est composée par Eric W. Brown, toujours avec la participation de Yasunori Mitsuda, connu pour son travail sur Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles.

On précise toutefois que le DLC sera accessible après avoir terminé le jeu principal. On vous laisse admirer le trailer ci-dessus pour avoir un meilleur aperçu de la chose.

Sea of Stars : Throes of the Watchmaker sera disponible le 20 mai 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S.