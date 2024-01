Sea of Stars aura droit à une jolie édition physique dès le 10 mai prochain

Des jolis bonus à ajouter à sa collection

Si vous attendiez de pouvoir ajouter physiquement Sea of Stars à votre collection pour y jouer, ce sera bientôt possible puisque iam8bit sortira une version physique dès le 10 mai prochain. Cette édition sera disponible sur PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch, et comprendra donc le jeu ainsi qu’un double poster avec des illustrations de Bryce Kho, en plus d’un code numérique pour la bande-son, le tout pour environ 39,99 €.

Mais si vous avez un budget plus conséquent, vous pourrez vous tourner vers l’édition exclusive de iam8bit, plus coûteuse mais aussi plus gêneuse. Pour 44,99 €, vous aurez droit à un manuel de jeu, une map sur poster, 4 feuilles de stickers, ainsi qu’une boîte spéciale. Cette version ne sortira en revanche que durant le deuxième trimestre de cette année 2024.

Notez aussi que pour les plus mélomanes d’entre vous, la bande-son est également proposée à la vente en vinyle, avec une sortie estimée au troisième semestre. Tous les détails sont à retrouver sur le site de iam8bit.