Sam Houser (GTA 6) et Leslie Benzies apparaissent dans l’affaire Epstein, le dernier étant accusé d’agression sexuelle

Des figures emblématiques de Rockstar

Sam Houser et Leslie Benzies sont des noms bien connus dans l’industrie vidéoludique. Le premier fait partie des fondateurs de Rockstar Games (et en est actuellement le dirigeant) tandis que le second fût l’ancien président de Rockstar North, l’une des filiales du studio, avant de partir fonder son propre studio Build a Rocket Boy (MindsEye). Tous les deux ont beaucoup contribué à la série Grand Theft Auto, ayant étaient producteurs ensemble sur GTA 5.

Ce week-end, l’affaire Esptein (qui vise Jeffrey Epstein pour son rôle dans un vaste réseau de trafic sexuel et qui tient les Etats-Unis en haleine depuis plusieurs années) a largement refait parler d’elle suite à la publication de nombreux documents par la justice américaine (on parle de plus de 3 millions de pages). L’information, sensible, repose sur ces documents officiels publiés récemment, mais aussi sur des allégations qui ne sont pas, à ce stade, établies par une décision de justice.

Pourquoi Sam Houser et Leslie Benzies sont cités

Dans cette liasse d’informations, on découvre que Sam Houser et Leslie Benzies (déjà dans la tourmente) sont mentionnés dans un document attribué à Sarah Ransome, victime reconnue dans l’affaire Epstein. Dans celui-ci, la plaignante formule des accusations à l’encontre de Benzies et affirme que Houser aurait été au courant de faits qu’elle décrit. Elle aurait entretenu une liaison avec l’ex-président de Rockstar North, qui aurait dégénéré et l’accuse de l’avoir abusée sexuellement, notamment en l’humiliant et en lui jetant de l’argent telle une prostituée :

« On dirait qu’il a inventé le fait de jeter de l’argent sur une « prostituée », puis m’a agressé sexuellement ensuite… Les enfants, c’est ce que font les drogues ; et il a ensuite utilisé ça dans les jeux vidéo pour divertir des millions de personnes !!! Cette merd* devait bien venir de quelque part, pourquoi pas du type qui a aidé à inventer GTA !! Leslie m’a aussi rendu visite à New York et savait ce qui se passait et m’a donné l’argent pour réserver mon billet pour New York quand je suis arrivé le 1er septembre 2006 – vérifiez ses relevés bancaires. »

Aucune accusation n’a été reprochée à Sam Houser, mais ce dernier est directement mentionné comme témoin, Sarah affirmant que le dirigeant était au courant : « Tu m’as rencontré à de nombreuses reprises lorsque je sortais avec Leslie, et maintenant le moment est venu de révéler ce que toi et tes gars de Rockstar North faites vraiment en secret. Je suis surprise qu’il n’y ait pas encore eu de recours collectif contre vous !! »

Pour l’instant, les deux concernés n’ont pas pris la parole. Précisons aussi qu’à l’heure actuelle, ces accusations ont été rendu publiques dans le cadre d’une publication officielle contenant des allégations, mais cela ne suffit pas à caractériser une mise en cause judiciaire, ni à établir les faits décrits. Nul doute que la publication de ces fichiers devrait bouleverser grandement le milieu.