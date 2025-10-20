MindsEye : De nouveaux témoignages pointent du doigt la responsabilité de Leslie Benzies (ex-GTA) dans cet échec

L’espoir de voir MindsEye remonter la pente s’enterre un peu plus chaque jour au fur et à mesure que les témoignages d’employés de Build A Rocket Boy s’accumulent. Et pour beaucoup d’entre eux, les plus grands problèmes du studio viennent de sa direction, et notamment de Leslie Benzies. Malgré le CV du bonhomme, qui a passé une bonne partie de sa carrière à Rockstar, il s’avère qu’il est en grande partie responsable de la catastrophe industrielle qu’est MindsEye.

