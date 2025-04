Le MMO RuneScape s’offre un spin-off orienté survie en monde ouvert avec RuneScape: Dragonwilds

Le jeu d’aventure Spirit of the North 2 trouve une date de sortie en mai prochain

Le jeu d’aventure Spirit of the North 2 trouve une date de sortie en mai prochain

The Sinking City aura droit à un remaster sur Unreal Engine 5 avant son second épisode

The Sinking City aura droit à un remaster sur Unreal Engine 5 avant son second épisode

DOOM: The Dark Ages – On y a joué 3 heures, un retour brutal aux origines ?

DOOM: The Dark Ages – On y a joué 3 heures, un retour brutal aux origines ?

NCSoft, Nexon, Netmarble et Krafton se disputeraient les droits autour des jeux StarCraft et d’un partenariat avec Blizzard

NCSoft, Nexon, Netmarble et Krafton se disputeraient les droits autour des jeux StarCraft et d’un partenariat avec Blizzard