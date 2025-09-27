Romeo is a Dead Man, le prochain jeu de Suda51, se montre dans une vidéo aussi colorée que sanglante

Suda51 fait du Suda51

Suda51 et Grasshopper Manufacture n’allaient évidemment pas faire l’impasse sur le Tokyo Game Show, et c’est pourquoi Romeo is a Dead Man fait de nouveau parler de lui aujourd’hui avec une nouvelle vidéo bourrée d’action, qui se concentre surtout sur tout l’arsenal qui possèdera Romeo.

Pour rappel, le jeu met en avant un nouvel agent du FBI interspatial, qui gère l’espace-temps contre des criminels qui peuvent mettre à mal l’équilibre de l’univers. Qui dit Romeo dit également Juliet, la compagne de notre protagoniste, qu’il faudra secourir tout en arrêter les bandits de l’espace. Et pour cela, Romeo disposera d’un masque unique lui donnant des pouvoirs spéciaux, dont celui d’absorber le sang de ses ennemis pour lancer de puissantes attaques. Un titre très Suda51 dans l’esprit donc, ça il n’y a pas de doutes.

Romeo is a Dead Man n’a toujours pas de date de sortie fixe si ce n’est 2026. Il est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.