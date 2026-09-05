Comment débloquer 3 fins rapidement dans The Blood of Dawnwalker ?

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Vous êtes du genre curieux ou à chasser les trophées et vous souhaitez rapidement obtenir trois des sept fins de The Blood of Dawnwalker ? C’est parfait, puisqu’on a justement composé ce guide pour vous expliquer comment obtenir des fins rapidement !

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The Blood of Dawnwalker // Source : Bandai Namco

De nombreuses fins de The Blood of Dawnwalker demandent de passer une bonne trentaine d’heures, tandis que d’autres requièrent seulement quelques heures pour être visionnées. Et c’est de ces dernières que nous allons nous occuper dans ce guide, car à la sortie du prologue, vous pourrez très facilement (sauf pour une) en effectuer !

  • Bon à savoir : après chaque fin, vous pouvez revenir en arrière grâce à une sauvegarde générée automatiquement par le jeu. Alors n’ayez crainte, vous pourrez reprendre votre aventure sans aucun souci.

Comment débloquer la fin secrète du prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Vous avez sans aucun doute entendu parler d’une fin que vous pouvez directement déclencher depuis la fin du prologue : il s’agit de la bonne fin classique.

Il vous “suffira” d’éliminer Brencis lors de votre premier affrontement, soit celui juste après la messe. Néanmoins, cet exercice ne s’adresse qu’aux plus déterminés : Brencis dispose de trois phases, et la seconde, ainsi que la troisième peuvent vous anéantir à la moindre erreur.

Tandis que Brencis est largement prenable lors de sa première phase, bien qu’on ait l’impression de l’affronter avec un couteau à beurre, ce dernier devient un réel défi lors de sa seconde phase. Il devient plus rapide, plus agressif et plus imprévisible… Et ça ne s’arrête pas là, puisqu’il ne subit presque plus de dégâts et peut vous tuer à la moindre erreur de votre part.

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Fin de la première phase de Brencis dans The Bolld of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Une parade ratée ou une esquive manquée sonnera le glas pour Coen et vous devrez recommencer le combat au tout début, donc à sa première phase. Ce combat n’est pas impossible, mais affreusement énergivore et terriblement démoralisant en cas d’erreur.

Ainsi, si vous souhaitez faire cette fin, on vous conseille vivement de le faire en NG+ pour disposer d’un peu plus de forces, d’endurance, de compétences et de points de vie.

Comment débloquer la mauvaise fin de base à la sortie du prologue de The Blood of Dawnwalker ?

Vous savez sans doute que la fin du jeu se déclenchera sans votre consentement lorsque vous aurez dépassé la limite des 30 jours et nuits pour sauver la famille de Coen. Sauf qu’il est possible de forcer l’obtention de cette fin en attendant simplement sur le premier sanctuaire que vous allez trouver en sortant de la ville de départ.

Après des repos consécutifs, le temps défilera sous vos yeux, pour que la fin tant redoutée de The Blood of Dawnwalker va se déclenche.

Comment débloquer la bonne fin alternative de The Blood of Dawnwalker ?

Cette fin est un peu cachée, car il faut avoir l’envie d’explorer le monde qui vous entoure. Une fois sorti du prologue, il vous suffira de mettre le cap vers le sud-ouest pour vous rendre sur le chemin qui mène vers le sanctuaire du sentier du pleutre. Faites-le à la sortie du prologue ou patientez que votre prochaine nuit batte son plein, car vous ne pouvez accéder à cette fin qu’en étant en forme varkhir.

Au bout du chemin, vous allez tomber sur un pont effondré et une note. Ignorez cette dernière, puis utilisez votre bond nocturne (en prenant soin de sauter avant pour gagner un peu de distance) vers l’autre côté du pont pour rejoindre le chemin qui mène vers une porte fortifiée qui n’est pas fermée.

En progressant vers la porte, vous aurez le choix de partir, en laissant tous vos soucis à Vale Sangora et permettre à Coen de vivre une aventure en solitaire vers un nouveau foyer, ou de tourner les talons. Bien évidemment, pour obtenir le trophée en lien avec cette fin, vous devez partir.

Et voilà pour les trois fins que vous pouvez facilement obtenir dès la fin du prologue de The Blood of Dawnwalker ! Si vous avez d’autres interrogations concernant le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui vous délivrera de nombreuses astuces et autres articles de type soluce.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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