Roller Champions : Une bêta fermée prévue du 17 février au 1er mars sur PC et consoles

Toujours attendu pour 2021, Roller Champions va bientôt se laisser approcher dans le cadre d’une bêta fermée. Prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One dans 25 pays européens dont la France, elle se déroulera du 17 février 19h au 1er mars 23h. Pour tenter d’obtenir votre ticket d’entrée, il suffit de vous inscrire sur le site officiel du jeu.

Notez que les abonné(e)s au service Ubisoft+ n’ont pas besoin de s’enregistrer pour prendre part à l’événement et que, si vous obtenez une clé d’accès sur PC, vous pourrez inviter deux membres de votre liste d’amis Ubisoft Connect.

De nouveaux modes de jeu et un gameplay amélioré

Dans une vidéo diffusée hier par les développeurs d’Ubisoft Montréal, on apprend que cette phase d’essai sera cross-play et intègrera un éditeur de personnage repensé, un système de sponsors, qui vous permettra de gagner des fans et des récompenses en remplissant divers objectifs, un gameplay amélioré avec l’ajout de techniques et de mouvements inédits ainsi que de nouveaux modes de jeu.

En plus de disputer des parties rapides, personnalisées et classées, vous pourrez jouer des matchs en 2v2 et profiter du Skatepark, une zone persistante dans laquelle « vous pouvez entrer et sortir à tout moment ». Elle vous donnera l’occasion de rouler avec d’autres joueurs et joueuses et de participer à des mini-jeux à durée limitée. Le studio aurait aussi en stock d’autres surprises qui seront dévoilées pendant l’événement.

Des configurations presque identiques à l’alpha

Jouable uniquement en anglais, la bêta du titre pèsera environ 9 Go sur votre PC. Les configurations requises pour en profiter sont également quasiment les mêmes que celles demandées pour l’alpha fermée organisée il y a un peu moins d’an, à savoir :

Configuration minimale Système d’exploitation : Windows 10 Processeur : 4 cœurs (2,5 GHz) Cartes graphiques : NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon 390 Mémoire vive : 4 Go de RAM DirectX 11 Périphériques supportés : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Configuration requise Système d’exploitation : Windows 10 Processeur : 8 cœurs (3 GHz) Cartes graphiques : NVIDIA GTSX 1060 ou AMD Radeon RX580 Mémoire vive : 8 Go de RAM DirectX 11 Périphériques supportés : manette Xbox ou PS4, souris et clavier



Roller Champions sera disponible en free-to-play cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.