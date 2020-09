Roller Champions déboulera enfin en 2021

Encore en alpha fermée jusqu’à présent, Rollers Champions va finalement se décider à sortir, mais ce ne sera pas pour cette année.

Sortie en 2021, et sur toutes les plateformes

Lors du pré-show de l’Ubisoft Forward, Roller Champions y a fait son apparition, et ce n’est pas pour y faire de la figuration. En effet, les p’tits gars d’Ubisoft Montréal ont annoncé dans leur vidéo qu’en plus de bosser dur sur le titre, ce dernier sortira officiellement sur PC, PS4, Xbox One et Switch d’ici 2021, sans toutefois plus de précisions.

Il est à préciser qui plus est que le titre sera visiblement encore free-to-play pour notre bon plaisir, à moins que cela ne change par la suite. On rappelle accessoirement que Roller Champions est un jeu de sport où deux équipes de trois s’affrontent, et dont le but est de faire le tour du terrain, pour ensuite avoir la possibilité de marquer un but. Il est possible d’y créer son propre personnage, et ainsi le customiser par la suite.

Un concept qui reste qu’on se le dise plutôt amusant sur ce Roller Champions, qui débarquera en 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.