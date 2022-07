Roller Champions : Ubisoft prévoit déjà d’arrêter son free-to-play

Décidément, Ubisoft a l’air d’avoir l’annulation facile : après avoir annulé quatre jeux dont Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline et repoussé Avatar: Frontiers of Pandora, l’éditeur français aurait pris la décision de ne pas poursuivre le suivi de Roller Champions. Sorti il y deux mois seulement, le free-to-play semble donc bien partie pour déjà être mis sur la touche.

Une décision pas si surprenante ?

On le sentait un peu venir avec ses nombreux reports et son lancement en demi-teinte, Roller Champions ne semble pas avoir eu le succès escompté. Malgré un concept sympathique, le free-to-play manquait cruellement d’identité et la petite communauté qui s’est forgée autour du titre attendait avec impatience l’arrivée de vrais nouveaux contenus.

Malheureusement, il faudra faire l’impasse sur de potentiels ajouts : Jeff Grubb, journaliste réputé pour ses nombreuses indiscrétions, a déclaré ce week-end lors d’un podcast sur Xbox Era, que Roller Champions serait annulé après la saison 3, le tout en lisant le message d’une source. Le jeu n’aurait donc plus que quelques mois à vivre.

Pour l’instant, Ubisoft n’a pas encore commenté officiellement. Cependant, Jeff Grubb s’est rarement trompé et on peut assez aisément croire en ses paroles. A voir si l’éditeur français va réagir dans les prochains jours ou s’il faudra attendre la fin de la saison 3 pour une communication officielle.

Récemment, Ubisoft avait déclaré que Roller Champions avait mieux marché que Hyper Scape. Un constat qui prête à sourire quand on sait que le battle royale avait été rapidement mis sous perfusion, avec très peu de joueurs actifs. Pourtant, d’autres free-to-play sont encore prévus dans la roadmap de l’entreprise, avec The Division: Resurgence, Tom Clancy’s XDefiant et The Division : Heartland.