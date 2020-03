Roller Champions ouvre ses inscriptions pour son alpha fermé

Roller Champions, le jeu compétitif d’Ubisoft à mi-chemin entre Rocket League et du roller, fait enfin reparler de lui et annonce une phase en alpha fermé prévue pour ce mois de mars. Pour y participer, il suffit de vous rendre sur le site d’Ubisoft et de vous inscrire. Cela ne concerne que le support PC et il est nécessaire d’avoir un compte Uplay (la plateforme de jeux d’Ubisoft) pour en profiter. Précisons également qu’il s’agira d’une sélection, il est donc possible que vous ne puissiez pas y avoir accès.

Par contre, si vous avez la chance d’être sélectionné, il vous sera possible d’en faire profiter deux autres joueurs présents dans votre liste d’amis Uplay. Ça tombe bien puisque le titre se joue en équipes de trois.

Les dates et les configurations requises

Cet alpha débutera donc le 11 mars prochain à 17 heures pour finir le 23 mars à 21h. Contrairement à la première démo disponible peu de temps après son annonce, cette nouvelle approche proposera plus de contenu avec : de nouveaux mouvements d’équipe, des boost de vitesse, des tacles, de la personnalisation de champion, une nouvelle arène et bien d’autres choses.

Ubisoft annonce également que des récompenses seront offertes lors de la sortie officielle pour ceux qui auront participé. Concernant les configurations pour cet alpha, voici les informations fournies par l’éditeur français :

Configuration minimale : Système d’exploitation : Windows 7 ou plus récent Processeur : 4 cœurs 2,5 GHz Cartes graphiques : NVIDIA GTX 970/AMD Radeon 390 ou supérieure Mémoire vive : 8 Go DirectX : version 11 Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Configuration requise : Système d’exploitation : Windows 7 ou plus récent Processeur : 8 cœurs 2,5 GHz Cartes graphiques : NVIDIA GTSX 1060/RX580 ou supérieure Mémoire vive : 8 Go DirectX : version 11 Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Bien tout cela concerne les joueurs PC, Ubisoft en profite également pour annoncer que Roller Champions sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et mobiles. Nous n’avons cependant toujours aucune date de sortie.