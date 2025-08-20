ROG Xbox Ally : Voici quand sortiront les consoles portables avec le catalogue Xbox

Quand sortira la ROG Ally Xbox ?

C’est donc le 16 octobre que les deux consoles ROG Xbox Ally seront lancées sur le marché dans de nombreux pays, notamment en France et chez nos voisins belges. La Chine devra attendre 2026, tout comme le Brésil ou l’Inde qui ne seront pas prioritaires.

Une nouvelle présentation de ces machines a été publiée par Xbox et nous rappelle les spécificités de cette nouvelle gamme de ROG Ally. L’interface via Windows 11 sera couplée avec un bouton Xbox dédié, tandis que le Xbox Play Anywhere vous permettra de jouer à votre bibliothèque partout où vous le voulez, que ce soit en natif ou en cloud.

Des milliers de jeux compatibles

Xbox a aussi mis en lumière son programme « Handheld Compatibility », qui chercher à tester et optimiser la plupart des jeux disponibles dans le catalogue pour les rendre jouables simplement en mode portable. Cela consister à vérifier des milliers de jeux, qui auront droit à un petit sigle « Handheld Optimized » ou « Mostly Compatible » s’ils sont parfaitement jouables sur la ROG Xbox Ally. Le même système que Valve utilise avec ses « Steam Deck Verified » en quelque sorte.

À cela s’ajoute un indicateur « Windows Performance Fit » avec des badges « Should play great » ou « Should play well », qui indiquent plus précisément à quel point le jeu tournera bien sur la machine.

Xbox rappelle que la ROG Xbox Ally X, qui est la plus puissante des deux, disposera d’un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme qui favorisera les outils IA pour améliorer l’expérience de jeux, via de la super résolution automatique ou bien des replays automatiques pour immortaliser vos plus grands moments de jeu. Par la suite, d’autres technologies arriveront sur ces deux consoles via des mises à jour, comme « Advanced Shader Delivery » qui va précharger des shaders de jeux avant de les lancer, pour qu’ils s’allument plus rapidement.

Les tarifs seront bientôt annoncés officiellement, au même titre que le lancement des précommandes.