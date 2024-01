Rocksteady s’excuse pour le lancement compliqué de Suicide Squad: Kill the Justice League en offrant de la monnaie in-game

Des skins pour compenser les problèmes des serveurs

Tout a commencé lorsque les personnes qui vivents dans les régions du fuseau horaire de l’Australie ont pu accéder au jeu, étant donné qu’ils étaient les premiers concernés par l’accès anticipé (via le décalage horaire). Mais avec les soucis de serveurs, la première journée d’early access a été gâchée pour ces personnes. Rocksteady n’est pas en mesure de rembourser celles et ceux qui sont mécontents de ne pas avoir pu accéder au jeu pendant quelques heures, mais maintenant que la situation est réglée, un geste est tout de même offert.

Pour se faire pardonner, Rocksteady a donc décidé d’envoyer 2 000 Luthor Coins aux personnes ayant acheté l’édition Deluxe et qui ont été impactées par ce problème. Cette monnaie in-game vous permet d’acheter des costumes dans la boutique du jeu, et cette somme représente environ 20 euros, soit la possibilité d’acheter deux skins pour les anti-héros du jeu. Ce cadeau de compensation a été envoyé directement dans la messagerie du jeu. Le studio doit maintenant croiser les doigts pour que le lancement plus global du jeu se déroule dans de meilleures conditions.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain, et le 5 mars sur l’Epic Games Store. Nous vous confirmons d’ailleurs que nous avons reçu un code pour tester le jeu hier, c’est pourquoi le test aura du retard et sera certainement publié la semaine prochaine.