Voici pourquoi certains tests de Suicide Squad: Kill the Justice League ne sortiront pas à temps

Notre test sera en retard

N’attendez pas notre test de Suicide Squad: Kill the Justice League dès la levée de l’embargo et probablement pas dès cette semaine. Comme certains autres confrères et consœurs, nous n’avons pas encore reçu de code pour tester le jeu en avance, notamment car ses serveurs ne sont pas encore ouverts. Le titre étant jouable principalement en étant connecté à Internet, ceci explique cela. Rien de très inhabituel ici (surtout pour des sites comme le nôtre il faut bien le dire), mais il semblerait que cette situation aille un peu plus loin.

IGN a notamment indiqué que sa rédaction ne devrait pas recevoir de code du tout de la part de Warner Bros Games. Une situation assez inédite pour ce qui est simplement le site d’actualité jeu vidéo ayant la plus grosse audience, et qui fait certainement suite à sa preview peu engageante sur le jeu qui avait beaucoup fait réagir. De là à voir l’éditeur blacklister le site, c’est un pas qui a rarement été franchi.

Le cas d’IGN semble cependant être isolé, même si les codes pour le jeu n’ont effectivement pas été envoyés au plus grand nombre pour le moment. Il est tout à fait possible que certains tests sortent dès la levée de l’embargo, mais ça ne sera pas le cas pour tous les sites spécialisés. Nous vous fournirons donc un test avec un peu de retard, le temps de terminer le jeu et de voir tout ce qu’il a offrir.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain, et le 5 mars sur l’Epic Games Store.