Revenant Hill : suivez les aventures du chat Twings dans le nouveau jeu signé The Glory Society

Nous sommes en 1919, dans une région intitulée Lower North. Nous suivons les aventures du petit chat, Twings, qui n’aspire qu’à une chose, trouver un super endroit où faire une sieste du tonnerre sans être dérangé. Seulement voilà, un gigantesque incendie ravage la grange dans laquelle il a élu domicile et ce petit être se retrouver donc sans domicile fixe.

Encore un potit chat ?

Vagabondant durant un long moment, Twings finit par trouver une place un tantinet douillette toute proche d’un cimetière abandonné, à l’abri d’un tronc d’arbre humide. Mais c’était sans compter sur l’avis du hibou situé sur le colline juste en face qui voit l’arrivée de ce nouveau colocataire d’un mauvais oeil.

Il lui exige donc un loyer pour pouvoir rester habiter ici et c’est ainsi que les choses sérieuses vont débuter, au delà des limites du cimetière, dans les villes, ou encore dans les forêts, les usines ou les différentes plaines, avec un simple objectif : trouver une manière de joindre les deux bouts pour payer son loyer, tout en se faisant de nouveaux amis… mais aussi de nouveaux ennemis.

Cultivez des cultures pour les vendre au marché ou mangez-les pour subvenir à vos besoins. Explorez à vive allure les champs et les arbres environnants. Discutez avec les âmes des défunts du cimetière pour connaître leurs besoins, organisez des fêtes de plus en plus dantesques pour les créatures d’outre-tombe notamment, le tout dans un monde en constante évolution, pour gravir les échelons de la vie sociale et d’être enfin accepté et respecté.

Bien que le concept de Revenant Hill demeure encore bien mystérieux, il nous faut avouer que le concept de base, ainsi que la direction visuelle que semble prendre cette nouvelle production signée The Glory Society, déjà à l’œuvre sur le surprenant Night in the woods, a de quoi ravir les plus curieux, bien qu’il s’agisse encore d’un jeu mettant en scène un petit félin. Le jeu est prévu sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5 à une date encore indéterminée.