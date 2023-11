Revenant Hill : Le jeu des créateurs de Night in the Woods est annulé

L’équipe traverse un moment difficile

Pour développer Revenant Hill, Bethany Hockenberry et Scott Benson, les créateurs de Night in the Woods, avaient fondé le studio The Glory Society, signe que le projet était encore plus ambitieux que leur précédent jeu. Et si l’on avait hâte de découvrir cette nouvelle expérience, les aléas de la vie en ont décidé autrement. Dans un communiqué de la part du studio, on apprend que deux membres clés de cette équipe ne peuvent poursuivre l’aventure à cause de problèmes de santé assez importants. Comme le studio l’explique, dans une aussi petite équipe, chaque membre est essentiel et parfois irremplaçable.

Puisque les timings sont serrés et que retravailler tout le projet nécessiterait un effort considérable, sans parler d’un budget conséquent, le développement de Revenant Hill prend simplement fin :

« Nous sommes une coopérative et nous prenons des décisions en groupe. Pour nous, c’était la voie à suivre pour le bien-être de l’équipe, qui est franchement plus important que les matchs. À l’avenir, une fois que tout cela sera retombé, nous parlerons peut-être de ce que nous avons fait et appris ensemble. En attendant, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous, nous ont soutenus et ont cru en nous. »

Une épreuve difficile à vivre pour le studio et ses employés, qui rend l’annulation du jeu parfaitement compréhensible. On souhaite un bon rétablissement aux personnes impactées.