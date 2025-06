The Rogue Prince of Persia sortira dans sa version complète en août prochain sur PC

Quid des versions consoles ?

Pour le PC Gaming Show, Ubisoft et Evil Empire ont publié une nouvelle bande-annonce de The Rogue Prince of Persia qui fait le point sur tout ce qu’il faut attendre pour la version 1.0 du titre.

Depuis sa sortie en accès anticipé, le titre a bien changé, ne serait-ce que visuellement avec un Prince qui n’a plus la peau violette de ses débuts. Mais il n’a pas fait que changer de look pour une nouvelle vie, il a aussi eu droit à pas mal d’ajouts de contenus pour aboutir à une proposition très solide et complète, surtout avec cette version 1.0 qui sortira donc en août prochain.

Le studio ne veut pas encore se risquer à donner une date définitive, sans doute parce qu’il jette un œil au calendrier des sorties de ce mois qui sera inhabituellement chargé cette année. Reste aussi à voir si ce The Rogue Prince of Persia arrivera sur consoles maintenant que son accès anticipé est sur le point de se terminer. Une arrivée sur Switch 2 serait logique et attirerait sans doute du monde, mais rien de confirmé pour le moment.