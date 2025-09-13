On a vu Farever, le nouveau projet des français de Shiro Games, et c’est très ambitieux

En réalité, Shiro Games était présent à la Gamescom sur un ravissant stand pour présenter pas moins de trois jeux, issus de leurs propres écuries, mais émanant aussi de leur label d’édition Shiro Unlimited. Pour SpaceCraft, d’abord, un jeu de simulation spatiale interstellaire multijoueur ; pour Frostrail, un jeu de survie à la première personne par les développeurs de Barotrauma, FakeFish ; puis pour Farever, un RPG d’action coopératif en ligne se déroulant dans un monde ouvert fantastique. C’est ce dernier que nous avons pu découvrir en détail et dont voici nos premières impressions manette en mains.

À jamais liés

Dans Farever, vous allez de voir rassembler votre équipe et vous immerger dans le monde ouvert et très dynamique de Siagarta. Un seul but : explorer des donjons, trouver des obélisques pour dévoiler une carte et trouver des événements mondiaux et y participer, mais également affronter de redoutables ennemis dans des combats dynamiques en temps réel. Ça, c’est pour le discours marketing, mais concrètement, comment cela se joue-t-il ?

Tout d’abord, Farever peut se jouer de un à quatre joueurs et joueuses. Cependant, bien que vous puissiez aborder le monde en solo, l’aventure est vraiment taillée pour être faite à plusieurs. De toute manière, chose importante, que vous soyez seul ou à plusieurs, le monde ouvert de Farever est connecté, il n’existe pas de mode hors ligne. Vous partagez donc les mêmes serveurs que d’autres joueurs et joueuses, avec des sous-couches dans chaque région pour éviter une sursaturation. Il faudra ainsi s’attendre à des boucles de gameplay en PvE avec du combat, du parkour, de l’exploration et quelques puzzles.

Une prise de position ambitieuse, puisque peu d’élus sont appelés à réussir leur mue multijoueur ces dernières années, mais Farever a quelque chose de différent, d’épique, qui mériterait réellement de fonctionner. Rassurez-vous, vous pourrez néanmoins rejoindre en solo ou avec des amis des instances de donjon privées conçues et équilibrées pour le solo ou les petits groupes.

Dans Farever, vous commencerez votre voyage en choisissant une classe. Cette classe façonnera votre identité au sein du jeu et vous donnera accès à des fonctionnalités spécifiques, notamment des compétences passives, mais également des capacités uniques qui vont se débloquer et évoluer au fil de votre évolution dans le jeu. Pour cela, vous pourrez choisir parmi 10 classes distinctes (on nous en a présenté que la moitié avec notamment le Mage, le Guerrier, le Prêtre et le Voleur), avec plus de 100 armes uniques, chacune proposant des compétences ou des synergies puissantes à apprendre et à maîtriser.

La classe totale

Chaque classe peut par ailleurs être affutée en ajoutant un rôle, qu’il soit lié à votre métier ou à votre équipement comme Assassin, Sorcier, Clerc, etc. qui vont alors donner des classes uniques. La construction de votre jeu reflétera donc votre approche unique, qui se retrouvera façonnée par une combinaison de compétences spécifiques à votre classe (un guerrier pourra, par exemple, infliger des dégâts, augmentant ainsi une barre de rage qui peut être utilisée pour canarder avec une attaque dévastatrice) et de compétences uniques spécifiques à une arme. Que vous préfériez « tanker », devenir soutien, ou bien infliger des dégâts à distance, vous n’obtiendrez jamais deux configurations identiques tant les possibilités de personnalisation sont très larges. Nous avons ainsi bien pu voir que, bien que votre classe pose les bases de votre personnage, la construction de celui-ci se fera donc principalement grâce aux armes et accessoires que vous équiperez.

En dehors des combats, vous aurez à loisir d’explorer les environs à travers un monde entièrement créé à la main, sans génération procédurale, et avec la possibilité de pouvoir se rendre sur tous les lieux que l’on peut apercevoir, avec une vraie liberté de mouvement, une bonne dose de verticalité et une narration environnementale qui nous a pour l’instant séduits. Pour récompenser l’exploration, de multiples secrets, coffres ou quêtes annexes vous attendent dans ces recoins parfois bien cachés. Farever étant un jeu plutôt centré sur la progression de son personnage, l’exploration est donc au cœur de ce gameplay unique. Il faudra s’attendre à retrouver 3 régions au lancement, avec 6 sous-région par région (et un boss par sous-région) et 25 activités à trouver par sous-région (courses, phases de plateforme, chasses au trésor, puzzles ou encore boss).

Vous pourrez ainsi collecter du butin pour construire, améliorer, ou bien échanger avec d’autres villageois en vue d’obtenir de meilleurs équipements et vous permettant d’approcher du style parfait recherché. D’autant plus que le jeu proposera de collecter des ressources non pas pour la construction d’une base ou pour de la survie, mais pour un système d’artisanat très complet qui influencera directement vos prouesses et celles de votre équipe. Attendez-vous donc à looter encore et encore.

Mais Farever ne se contente pas d’ajouter du crafting à l’exploration, il contient une couche de combat réactif et dynamique assez poussé, plutôt obscur à comprendre au premier coup d’œil, mais terriblement efficace et addictif comme on a pu l’expérimenter nous même manette en mains. Un système de combat réactif qui impose de maîtriser le gameplay pour pouvoir relever des défis plus sérieux, et ainsi ajouter une dose de difficulté à celles et ceux qui en voudraient encore plus.

Un système de combat dynamique et pointu

En soi, le système de combat de Farever n’est pas des plus compliqués à prendre en main, nous dirions même qu’il est plutôt bien conçu, y compris pour les plus novices, tout en ajoutant cette couche pour les plus affamés. Ce qui primera par-dessus toutes les armes ou les accessoires surentraînés, ce sera donc la maîtrise de vos attaques de base et attaques spéciales et leur utilisation intelligente à chaque instant.

Puisque chaque arme a ses propres compétences, ses propres attaques et ses propres « buffs », la manière dont vous les utiliserez ou chargerez leurs attaques possédant parfois un temps mort caractériseront votre style de jeu. Chaque arme dispose donc de Compétences d’arme, qui peuvent être associées à vos Compétences de classe et à des Compétences spéciales pouvant être combinées avec un autre build grâce à l’Arsenal qui ajoute une couche supplémentaire dans la personnalisation grâce à l’ajout de compétences supplémentaires, mais l’équipe est restée encore un peu vague à ce sujet.

Le reste de vos mouvements dynamiques inclura une parade, un dash, la capacité de bloquer, mais également d’étourdir nos ennemis pour pouvoir les détruire. En parlant d’ennemis, nous avons pu constater une relative diversité dans ceux-ci, tout en sachant que les boss (puisqu’il y en aura un par sous-région) s’adapteront en fonction du nombre de personnes qui jouent. Nous avons pu en affronter un, Blob Dylan — tout un programme — rappelant une fois de plus l’aspect décalé de la production légère et colorée. Vous aurez aussi à loisir de pouvoir déployer un planeur pour gérer vos déplacements avec peut-être la possibilité de le personnaliser lui aussi, les équipes réfléchissent actuellement à ce point.

Ce qui nous permet d’aborder le modèle économique de Farever. Les équipes nous l’ont assuré : le jeu ne sera pas free-to-play mais bel et bien un jeu premium, uniquement prévu sur PC à date, mais sans aucun abonnement. Du contenu gratuit sera ajouté régulièrement après la sortie pour permettre au monde d’évoluer et aux joueurs et joueuses de rester sur le jeu.

Cette première prise en mains de Farever a été très enrichissante, nous aidant à vraiment comprendre le concept du jeu ainsi que son univers. Il ne faut tout de même pas oublier qu’avec une multitude de systèmes à comprendre, il faudra absolument prendre le temps de percer tous les secrets du jeu, chose que nous n’avons pas forcément eu durant cette courte présentation. Le jeu semble tout de même assez demandeur en compétences de combat, mais ne devrait pas être trop punitif pour autant d’après nos premières constatations. Farever est attendu sur PC via Steam à une date encore indéterminée, mais un accès anticipé est prévu sur Steam dès cette année.