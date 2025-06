Aperçu Berserk or Die – Une idée originale mais insuffisante pour une expérience satisfaisante

Attention à votre clavier !

Le pitch de base de Berserk or Die est très accrocheur. Frapper son clavier pour détruire des hordes d’ennemis sur le papier, c’est très fun si on n’a pas peur des dégâts matériels. Pour être plus précis sur les contrôles, votre clavier est divisé en deux parties : frapper à droite fait attaquer votre personnage à droite et vice versa. Il y a quelques autres touches, mais on ne s’éloigne pas du principe de simplicité à la fois voulu par le développeur et l’éditeur.

On peut parer avec les touches du milieu de votre clavier (compliqué à repérer en pleine action) et utiliser des mouvements de souris pour déclencher les attaques spéciales. Encore une fois, rien de bien compliqué. Vous vous demandez peut-être comment Berserk or Die nous force à défoncer notre clavier ? Et bien, l’idée est très simple : plus votre « coup » atteint de touche, plus l’attaque sera puissante.

Visuellement, on apprécie la patte sombre et singulière de Berserk or Die. Malheureusement, dans le feu de l’action, les visuels sont trop chargés, notamment en effet visuel et lumineux. Tout cela rend l’action illisible, parfois le décor recouvre même les projectiles ennemis. On salue tout de même son faible prix dans la lignée de Vampire Survivors, Berserk or Die coûte la modique somme de 4 €.

Difficile de combattre l’ennui.

On ressent clairement le côté Vampire Survivors dans la boucle de gameplay du jeu. Sans savoir si le développeur comptait mettre ces éléments de base dans le jeu ou s’il s’agit de l’influence de Poncle sur le développement. Cette influence s’exprime par un gros focus sur les succès (plus d’une centaine) ainsi que de légères améliorations de statistiques après les runs pour inciter à continuer.

On regrette que beaucoup de ces succès ne débloquent pas de choses très intéressantes en dehors des personnages et des nouvelles zones qui sont débloquées en moins de 2 heures. Quant aux améliorations de statistiques, elles sont tellement minimes qu’on ne les ressent pas. À cela s’ajoutent des équipements que l’on droppe aléatoirement pendant les runs. Sympathique, mais pas très pertinent.

La rapidité des unlocks importants annonce un peu la couleur. Le concept est original et amusant, mais on en fait le tour en quelques parties. Il n’y a pas beaucoup de profondeur ou de variété de builds, le tout est très répétitif. Le marchand qui arrive régulièrement en cours de jeu propose trop de variance dans ce qu’il propose ; la majorité du temps, on ne voit pas l’impact dans le gameplay.

Ce début dans le domaine de l’édition de la part de Poncle s’avère peu concluant. Pourtant, baser son jeu sur un concept simple et précis, c’est en théorie la recette du succès. Mais ici, l’idée n’est pas suffisamment passionnante pour en faire plus qu’une courte expérience. Et même en le prenant sous cet angle, les parties ne sont pas des plus agréables.