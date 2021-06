E3 2021 : Voici le résumé de la conférence Xbox – Bestheda avec toutes les annonces

Cette année, la conférence la plus attendue de l’E3 2021 était forcément celle de Microsoft et Bethesda, qui célébraient leur union avec une présentation commune qui s’annonçait chargée. Entre les jeux Bethesda à venir et les exclusivités Xbox qui étaient de retour, il y avait de quoi faire durant cette soirée, riche en annonces et où le Game Pass a encore une fois été mis en avant. Voici le résumé de toutes les annonces de cette conférence Xbox-Bethesda.

Une introduction qui donne le ton

La première surprise du show avait malheureusement été éventée une demi-heure avant par le Washington Post. C’est donc Starfield qui a ouvert le bal des annonces, présenté par Todd Howard lui-même sur scène. On a donc pu découvrir une vidéo en CGI qui ne nous en dit pas trop sur le jeu, si ce n’est qu’il parlera de la conquête de l’espace par l’humanité.

Ce grand voyage débutera dès 2022, car oui, une date de sortie a été dévoilée. Rendez-vous donc le 11 novembre 2022 pour découvrir le jeu, et seulement sur PC et Xbox Series car le jeu a bien confirmé son exclusivité console. Il sera d’ailleurs directement inclus dans le Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R 2:Heart of Chernobyl (c’est son nouveau nom) est ensuite venu nous présenter plus en détail son histoire, avec un trailer impressionnant.

Là aussi, on a eu droit à une date de sortie fixée au 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series, et il sera inclus dans le Game Pass (vous allez le voir tout au long de cet article, cela va devenir une habitude).

Des sorties Game Pass à foison

Back 4 Blood est passé nous faire un petit coucou avant sa propre présentation, simplement pour confirmer les rumeurs sur le fait qu’il sera disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie (on vous a prévenu que ça allait être courant).

Les créateurs de Just Cause nous ont surpris avec un premier trailer énigmatique de Contraband, une nouvelle licence dont on ne sait rien pour l’instant si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu coop en monde ouvert, et qu’elle sera en exclusivité console sur Xbox.

On l’attendait, Sea of Thieves est venu nous présenter sa nouvelle saison, avec une surprise de taille : Jack Sparrow. A vrai dire, c’est toute la licence Pirates des Caraïbes qui est au cœur de ce crossover, avec une saison qui promet d’être intéressante pour les fans de la saga.

Histoire de rester dans le Game Pass, puisque c’est décidément le mot-clé de cette soirée, Yakuza 7 est aussi venu confirmer les rumeurs en indiquant qu’il était désormais inclus dans le Game Pass à compter d’aujourd’hui.

Battlefield 2042 et venu nous montrer du gameplay comme prévu, tout comme 12 minutes qui a confirmé sa sortie au 12 août tout en indiquant qu’il serait dans le Game Pass.

On s’intéressera plus à Psychonauts 2, qui a enfin lâché une date de sortie. Le nouveau trailer nous a donc précisé que le jeu serait disponible dès le 25 août prochain, directement sur le Game Pass.

On a ensuite eu droit à un autre segment Bethesda venant nous présenter les améliorations du catalogue de l’éditeur sur Xbox Series, comme Skyrim ou Doom Eternal, avant de nous rappeler l’existence de Fallout 76, qui aura droit à une nouvelle extension l’année prochaine.

Un segment jeux indépendants est venu nous montrer le mignon et déluré Party Animals, un party-game avec des animaux en peluches qui s’affrontent, tandis que Hades est venu confirmer sa sortie sur Xbox et sur le Xbox Game Pass pour le 13 août. Le jeu sortira aussi sur PS4 et PS5.

Le jeu Sommerville, développé par un nouveau studio fondé par des anciens de Playdead, est lui aussi venu préciser qu’il sortirait en 2022 sur PC et Xbox via le Game Pass.

Des gros jeux pour mêlé à de l’indé

Halo Infinite a ensuite effectué son grand retour, malheureusement sans donner de date plus précise, si ce n’est confirmer son arrivée en fin d’année.

Heureusement, on a eu droit à une nouvelle vidéo du mode solo ainsi que du mode multijoueur, qui sortira bien en même temps que le jeu. Microsoft nous précise à nouveau que le jeu tournera en 120 fps en multi, et que ce mode sera disponible en free-to-play.

Chose assez inattendue, Blizzard a montré un jeu lors d’une conférence constructeur, qui n’était nul autre que Diabl0 2 Resurrected. Le jeu est venu présenter un nouveau trailer pour confirmer la date de sortie du titre : le 23 septembre prochain.

Même si un leak nous avait déjà précisé le nom de cette suite, A Plague Tale: Requiem nous a montré ses premières images. Le titre sera disponible en 2022 et arrivera directement sur le Game Pass.

On en sait malheureusement pas plus pour l’instant, mais le trailer que l’on a pu voir donne clairement envie d’en savoir plus.

Far Cry 6 est encore venu se montrer avec un trailer, tout comme Slime Rancher 2 qui a confirmé son existence ou encore le jeu de snowboard Shreeders.

Atomic Heart a confirmé sa sortie sur le Game Pass avec un nouveau trailer, tandis que le joli et brutal Replaced a dévoilé du gameplay qui donne envie, le tout dans un style retro en 2,5D.

On pourrait aussi parler d’Among Us qui arrivera sur consoles le 15 juin (en plus de pouvoir hoster des parties à 15 joueurs) ou encore de Grounded qui a fait parler de sa prochaine mise à jour, mais on s’intéressera surtout à Eiyuden Chronicles Hundred Heroes, qui est venu présenter une vidéo.

Malheureusement, le titre ne sortira qu’en 2023, mais aura droit à un spin-off en 2022 qui sera plus orienté action-RPG, mais toujours en 2D, qui se nommera Eiyuden Chronicle: Rising.

Age of Empire 4 s’est montré brièvement tandis qu’un trailer complètement déluré nous a confirmé que The Outer Worlds 2 était en développement. Comme l’indique la voix off, le jeu est encore loin d’être prêt, mais on sait qu’il arrivera sur PC et Xbox Series, contrairement au premier opus qui était aussi sur PlayStation.

Microsoft Flight Simulator a ensuite confirmé sa sortie sur Xbox Series pour le 27 juillet, avec en plus de cela, une collaboration avec Top Gun, qui arrivera dès cet automne, pour coller avec la sortie du prochain film.

Une conclusion en fanfare

Histoire de rivaliser sur le plan technique, Forza Horizon 5 a été confirmé dans la foulée, avec des visuels époustouflants. Les rumeurs avaient vu juste, le jeu prendra la direction du Mexique, et on a eu droit à une grosse présentation de gameplay.

On a donc pu voir les décors du jeu quasi-photoréaliste, ainsi que ses modes multijoueur, et son mode de création pour façonner vos propres courses délirantes. Il sera possible de découvrir tout cela dès le 9 novembre 2021, directement sur le Game Pass.

La dernière surprise du jeu concernait le prochain jeu d’Arkane Austin (Prey), qui ressemble à s’y méprendre à un Left 4 Dead-like, mais avec des vampires et des pouvoirs mystiques. Le titre s’intitulera RedFall et sortira durant l’été 2022. Il sera exclusif Xbox, et malheureusement, on a pas pu en voir beaucoup plus étant donné que la seule vidéo montrée ne dévoilait aucun gameplay.

Voilà tout ce que l’on a pu voir durant cette conférence, qui était comme toujours très rythmée. Il est dommage de voir que certains titres se sont contentés de trailers en CGI, notamment chez Bethesda, et que le tout manquait un peu de diversité, mais le line-up du constructeur reste bien solide, avec beaucoup de nouvelles exclusivités. On retiendra surtout la claque Forza Horizon 5, et le fait que le Xbox Game Pass va devenir de plus en plus important au fil des mois et des sorties, rendant l’abonnement incontournable.