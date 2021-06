Halo Infinite montre son multijoueur dans une première bande-annonce

Il faisait partie des titres que l’on était sûr de voir lors de cette conférence Xbox/Bethesda : Halo Infinite est venu (re)faire les présentations avec une nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations. Avec son report d’une année supplémentaire, on espérait voir des avancées et l’on aura surtout des détails sur le multijoueur.

De nouvelles images et du multijoueur

Lors la présentation, le studio nous a rappelé qu’un mode multijoueur est bel et bien prévu et que celui-ci sera disponible gratuitement pour les joueurs. En étant free-to-play, tous les joueurs pourront y jouer, même sans posséder le titre initial. La première saison arrivera d’ailleurs en même temps que l’arrivée de Halo Infinite.

Cette information s’est accompagnée d’une bande-annonce, qui nous montrait du gameplay et quelques séquences multijoueurs. On y aperçoit un Warthog, différentes armes iconiques de la saga et surtout, des coups de feu et de tatane entre les équipes. Ce multijoueur tournera d’ailleurs en 120 fps.

Halo Infinite sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series en fin d’année. Pas encore de date de sortie mais on nous promet une arrivée pour les fêtes de fin d’année. Et oui, il sera bien dans le Game Pass.